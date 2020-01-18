Köln Başkonsolosu Erciyes, Almanya'da artan ırkçılığa dikkati çekti

KÖLN (AA) - Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Almanya'da son dönemde artan ırkçılık ve ayrımcılığın Türk toplumunun karşı karşıya kaldığı önemli bir mesele olduğunu söyledi.

Erciyes, Başkonsolosluk yerleşkesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Irkçılık ve ayırımcılık olaylarının takibini yaptıklarını belirten Erciyes, "Elimizdeki verilere göre geçen yıl Almanya genelinde 120 civarında saldırı oldu. Bunlardan 15'i bomba ihbarı olmak üzere 68'i camilere yönelik, 50 civarında da çeşitli şekillerde yapılan saldırılar söz konusu. Bir de geçen yıl camilere yönelik bomba ihbarları yapıldı, cami saldırılarından 15'ini ise bu ihbarlar oluşturdu." diye konuştu.

Erciyes, beklentilerinin bu olayların çözülmesi ve sorumluların ortaya çıkarılması olduğuna vurgu yaparak, "Maalesef ırkçılık ve ayrımcılık konusunda toplumun endişesini ortadan kaldıracak şekilde sonuç alınamıyor. Wassenberg'deki bir camimize dışkı atıldı. Bu olay ciddi şekilde rahatsızlık yarattı. Yine dikkati çeken Köln Mülheim'da NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı) terör örgütü saldırılarının yıldönümünde, mahalle sakinlerine ırkçı sembollerin olduğu mektuplar gönderildi." ifadelerini kullandı.