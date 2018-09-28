Köln Belediyesi, Erdoğan'ın katılacağı etkinliğin halka açık bölümünü iptal etti

Köln Belediyesi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camii'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak resmi açılışı esnasında cami dışında yapılması planlanan ve binlerce kişinin gelmesi beklenen etkinliği iptal etti. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker bir basın toplantısı düzenleyerek, DİTİB'in etkinlik için sunduğu güvenlik konseptinin yetersiz kaldığını açıkladı.

Erdoğan tarafından yapılacak cami açılışının sadece cami binası içinde gerçekleştirileceği bildiriliyor. Törene sadece davetli 500 misafir katılabilecek.

25 bin kişinin gelmesi bekleniyordu

Polisin verdiği bilgiye göre, Merkez Camii ve Kültür Kompleksi etrafında 5 bin kişi için yer organize edilebilmesi mümkün. Ancak Facebook sayfasından paylaştığı mesajda "Açılış programına bütün Türk ve Alman dostlarımız davetlidir” ifadesini kullanan DİTİB'in tahminlerine göre, Erdoğan'ın yapacağı cami açılışına 25 bin kişinin gelebileceği belirtiliyordu. Köln Belediye Başkanı Reker, kestirilemeyecek boyutta katılımın olacağı bir etkinliğe, yeterli güvenlik konsepti olmadan izin veremeyeceklerini açıkladı.