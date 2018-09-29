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Köln Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 15:06 | Son Güncelleme

Köln Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

BERLİN (AA) - Almanya ziyareti kapsamında başkent Berlin'den Köln'e geçecek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Avrupalı Türkler coşkuyla bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'deki temaslarının ardından Köln'e geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yapacağı Köln'deki Diyanet İşleri Merkez Camisi çevresinde Avrupalı Türkler ellerinde Türk bayrakları, boyunlarında Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı atkılarıyla toplanmaya başladı.

Açılışa sınırlı sayıda davetlinin alınacak olmasına rağmen caminin etrafındaki sokaklarda binlerce kişinin toplandığı görüldü.

Köln’ün sembolleri arasına giren caminin açılışı için Alman polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Güvenlik nedeniyle sınırlı sayıda davetli ve gazetecinin alınacağı açılışta Erdoğan’ın konuşma yapması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Köln Almanya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi

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