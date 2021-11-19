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Köln'de kreşi "havaya uçurma" tehdidi

19.11.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın Köln kentinde bir kreşin arazisine girerek "binayı havaya uçurma" tehdidinde bulunan kişinin yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi.

Köln'de kreşi "havaya uçurma" tehdidi

Köln polisinden yapılan açıklamada, Riehl semtindeki bir kreşte yerel saatle 15.30'da meydana gelen olayla ilgili bir kişinin arandığı belirtildi.

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ÇOCUKLAR BİNADAN ÇIKARILDI

Açıklamada, kreşte bulunan çocukların eğitimciler tarafından binadan çıkarıldığı ve tüm çocukların güvenli şekilde ailelerine teslim edildiği kaydedildi.

ÇANTADA KABLOLARIN GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Yerel basında yer alan haberlerde, şüphelinin yanındaki çantada kabloların görüldüğü iddia edildi.

Şüphelinin yakalanması için An der Flora Caddesi'nin etrafındaki geniş bir alanın kordon altına alındığı ve Özel Harekat Timi tarafından operasyon başlatıldığı ifade edildi. (AA)

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Almanya
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