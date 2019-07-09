Köln Diyanet Merkezi için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

DİTİB Köln Merkez Camisi'ni de bünyesinde bulunduran merkezde köpeklerle yaklaşık iki saat arama yapan polis, ihbara ilişkin bir kanıt bulunamadığını açıklayarak güvenlik çemberini kaldırdı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, camide yapılan arama sonucunda herhangi bir şeyin bulunmadığını ancak son dönemlerde artan cami saldırılarının endişe verici olduğunu söyledi.

Türkmen, şöyle devam etti:

"09.30 civarında merkezimize bir elektronik posta geldi. Burada 'halk cephesi' diye bir örgütün caminin giriş kapısının yakınına bir bomba yerleştirdiğini, plastik patlayıcı yerleştirdiğini ve bunun 11.15'de patlayacağını ve binayı boşaltmamız gerektiğini ifade eden bir mail aldık. Bunun üzerine polise haber verdik, hemen gelip gerekli tedbirleri aldılar, camiyi boşaltıp caddeleri trafiğe kapattılar. Metro ve tramvay seferleri durduruldu. Kokuya duyarlı köpeklerle yapılan arama sonucu herhangi bir şeyin bulunamadığı ifade edildi."