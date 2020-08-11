Köln takım formasında cami silüeti tartışması

FC Köln, yeni sezon formasında yer alan cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal etmek isteyen bir kişiye, resmi Twitter hesabından "Hadi tschüss" mesajıyla yanıt verdi.Almanya'nın Köln kentinden Bundesliga takımı 1.FC Köln'ün tanıttığı yeni sezon formalarından birinin üzerinde cami silüeti bulunması tartışma yarattı.

Kulüp, cami silüetini protesto için kulüp üyeliğini iptal etmek isteyen kişinin mesajını Twitter hesabından paylaşarak, Almanya'daki Türklerin sıkça kullandığı, "hadi hoşça kal" anlamına gelen "Hadi Tschüss" ifadesini kullandı.

Üyelikten ayrılmak isteyen kişi mesajında, "FC'nin, üzerinde cami bulunan formalarla top koşturacağını bugün öğrenmiş olduğumdan ve kendimi Müslümanlar ve camilerle tanımlayamadığım için, bir inanç topluluğu olan 1.FC Köln'den ayrıldığımı bildiriyorum. Bir sonraki sezonda formaların pembe renkli olacağını tahmin ediyorum. O zaman tam dünyaya açılmış olursunuz" ifadelerine yer vermişti.

Üyenin mesajına Twitter'dan yanıt veren 1.FC Köln, "Bu ayrılığı memnuniyetle teyit ediyoruz. Forma fikri için de teşekkürler" diyerek pembe forma fotoğrafı paylaştı. Mesajda "Kulübün tüzüğünü okumadınız mı?" sorusu da yöneltilerek "hatırlamak isteyenler için" tüzük linki paylaşıldı. Kulüp tüzüğünün ikinci maddesinde sporun milliyetler, kültürler ve dinler arasındaki birleştirici fonksiyonunun teşvik edildiği, kulübün yaş, cinsiyet, ten rengi, köken, inanç ya da cinsel yönelimden bağımsız olarak herkese spor olanağı sunduğu, siyasi ve dinsel anlamda tarafsız olduğu belirtiliyor.