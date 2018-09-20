Köln Uluslararası Çocuk ve Gençlik Fuarı açıldı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde "Uluslararası Çocuk ve Gençlik Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

50 ülkeden yaklaşık bin 200 firmanın katıldığı fuarda Türkiye 24 firmayla temsil ediliyor.

Alanında dünyanın en büyüklerinden biri olarak kabul edilen fuarda, bebek ve çocuk tekstili, aksesuarı, taşıma ve hijyen ürünleri ile bebek ve çocuk odası mobilyalarının son trendleri sergileniyor.

Fuara Türkiye'den katılan işadamı Murat İşyapan, özellikle bebek ürünlerinde son yıllarda organik ürünlerin revaçta olduğunu ifade ederek, Bursa'da ürettikleri organik ürünleri fuarda tanıtarak ihracat paylarını arttırmayı amaçladıklarını belirtti.

Dünyada organik ürünlerin revaçta olduğunu belirten İşyapan, "Özellikle Avrupa ülkeleri, Tayvan, Amerika, Kanada tarafında artık plastik streçler bile organik kumaşa dönmeye başladı. Ben organiğin geleceğini çok iyi görüyorum. Türkiye'nin de bu konudaki geleceğini çok iyi görüyorum çünkü Türkiye tekstil cenneti. Ortak çalışmalarımızı güçlendirirsek Türkiye olarak çok daha iyi yerlerde olacağız." diye konuştu.