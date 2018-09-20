HABER

Köln Uluslararası Çocuk ve Gençlik Fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 19:11 | Son Güncelleme

Köln'de açılan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Fuarı'nda Türkiye 24 firmayla temsil ediliyor

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde "Uluslararası Çocuk ve Gençlik Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

50 ülkeden yaklaşık bin 200 firmanın katıldığı fuarda Türkiye 24 firmayla temsil ediliyor.

Alanında dünyanın en büyüklerinden biri olarak kabul edilen fuarda, bebek ve çocuk tekstili, aksesuarı, taşıma ve hijyen ürünleri ile bebek ve çocuk odası mobilyalarının son trendleri sergileniyor.

Fuara Türkiye'den katılan işadamı Murat İşyapan, özellikle bebek ürünlerinde son yıllarda organik ürünlerin revaçta olduğunu ifade ederek, Bursa'da ürettikleri organik ürünleri fuarda tanıtarak ihracat paylarını arttırmayı amaçladıklarını belirtti.

Dünyada organik ürünlerin revaçta olduğunu belirten İşyapan, "Özellikle Avrupa ülkeleri, Tayvan, Amerika, Kanada tarafında artık plastik streçler bile organik kumaşa dönmeye başladı. Ben organiğin geleceğini çok iyi görüyorum. Türkiye'nin de bu konudaki geleceğini çok iyi görüyorum çünkü Türkiye tekstil cenneti. Ortak çalışmalarımızı güçlendirirsek Türkiye olarak çok daha iyi yerlerde olacağız." diye konuştu.

Fuara Ankara'dan katılan firma sahibi Sinem Kaya da ilk kez katıldıkları bu fuarda, kendi ürettikleri yeni doğan bir bebeğin iki yaşına kadar kullanabildiği çok fonksiyonlu kundak, doğum sonrası korse ve çocuklar için dalgıç kostümünü tanıtıp, ürünlerini ihraç etmek istediklerini söyledi.

Kaya, "Beklentimiz yurt dışına açılarak uluslararası firmalarla çalışmak. Türkiye'de ürettiğimiz ürünlerimizi yurt dışına ihraç etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da ürettikleri mobilyaları dünyanın 70 ülkesine ihraç ettiklerini dile getiren bir firmanın satış müdürü Uygar Yalçın da bu fuarda yeni ürünlerini sergileyerek yeni pazarlar bulmak ve ihracatlarını arttırmayı amaçladıklarını söyledi.

Yalçın, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin şu an iki buçuk milyar dolar olan mobilya ihracat hedefi 2023 yılı için 10 milyar dolar. Bu bağlamda büyük ölçekli Türk firmalarının ben Avrupa'ya yönelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Avrupa büyük ve yakın bir pazar. Bu konuda çok avantajlıyız. Sertifika ve standartlar açısından kendimizi geliştirdiğimiz sürece, özgün tasarım veya Avrupa tasarımlarına yakın tasarımlar geliştirdiğimiz sürece bu pazarda başarılı olmamamız için hiç bir neden yok."

Köln fuar merkezinde açılan fuar 23 Eylül'e kadar gezilebilecek.

PARTNERSağlıklı kilo vermenin sırrı! Hem kanserden koruyor, hem yaşlanmayı geciktiriyorSağlıklı kilo vermenin sırrı! Hem kanserden koruyor, hem yaşlanmayı geciktiriyor
Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!
Muğla'da şarbon hastalığı yokMuğla'da şarbon hastalığı yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Köln fuar merkezi Köln Uluslararası Çocuk ve Gençlik Fuarı

En Çok Okunan Haberler

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!

DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!

İlginizi Çekebilir

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'tan OPEC ülkelerine tehdit gibi petrol uyarısı: Biz olmasak...

Trump'tan OPEC ülkelerine tehdit gibi petrol uyarısı: Biz olmasak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST etkinliğinde Phantom 4 savaş uçağına bindi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST etkinliğinde Phantom 4 savaş uçağına bindi!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı

Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı

İstanbul'da haftasonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

İstanbul'da haftasonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi

Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.