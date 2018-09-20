Köln Uluslararası Çocuk ve Gençlik Fuarı açıldı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde "Uluslararası Çocuk ve Gençlik Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı.
50 ülkeden yaklaşık bin 200 firmanın katıldığı fuarda Türkiye 24 firmayla temsil ediliyor.
Alanında dünyanın en büyüklerinden biri olarak kabul edilen fuarda, bebek ve çocuk tekstili, aksesuarı, taşıma ve hijyen ürünleri ile bebek ve çocuk odası mobilyalarının son trendleri sergileniyor.
Fuara Türkiye'den katılan işadamı Murat İşyapan, özellikle bebek ürünlerinde son yıllarda organik ürünlerin revaçta olduğunu ifade ederek, Bursa'da ürettikleri organik ürünleri fuarda tanıtarak ihracat paylarını arttırmayı amaçladıklarını belirtti.
Dünyada organik ürünlerin revaçta olduğunu belirten İşyapan, "Özellikle Avrupa ülkeleri, Tayvan, Amerika, Kanada tarafında artık plastik streçler bile organik kumaşa dönmeye başladı. Ben organiğin geleceğini çok iyi görüyorum. Türkiye'nin de bu konudaki geleceğini çok iyi görüyorum çünkü Türkiye tekstil cenneti. Ortak çalışmalarımızı güçlendirirsek Türkiye olarak çok daha iyi yerlerde olacağız." diye konuştu.
Fuara Ankara'dan katılan firma sahibi Sinem Kaya da ilk kez katıldıkları bu fuarda, kendi ürettikleri yeni doğan bir bebeğin iki yaşına kadar kullanabildiği çok fonksiyonlu kundak, doğum sonrası korse ve çocuklar için dalgıç kostümünü tanıtıp, ürünlerini ihraç etmek istediklerini söyledi.
Kaya, "Beklentimiz yurt dışına açılarak uluslararası firmalarla çalışmak. Türkiye'de ürettiğimiz ürünlerimizi yurt dışına ihraç etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da ürettikleri mobilyaları dünyanın 70 ülkesine ihraç ettiklerini dile getiren bir firmanın satış müdürü Uygar Yalçın da bu fuarda yeni ürünlerini sergileyerek yeni pazarlar bulmak ve ihracatlarını arttırmayı amaçladıklarını söyledi.
Yalçın, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin şu an iki buçuk milyar dolar olan mobilya ihracat hedefi 2023 yılı için 10 milyar dolar. Bu bağlamda büyük ölçekli Türk firmalarının ben Avrupa'ya yönelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Avrupa büyük ve yakın bir pazar. Bu konuda çok avantajlıyız. Sertifika ve standartlar açısından kendimizi geliştirdiğimiz sürece, özgün tasarım veya Avrupa tasarımlarına yakın tasarımlar geliştirdiğimiz sürece bu pazarda başarılı olmamamız için hiç bir neden yok."
Köln fuar merkezinde açılan fuar 23 Eylül'e kadar gezilebilecek.
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