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Köln Uluslararası Motosiklet Fuarı Intermot açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 20:29 | Son Güncelleme

Motor tutkunlar Köln Uluslararası Motosiklet Fuarında buluştu

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde her iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Motosiklet Fuarı "Intermot 2018" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Köln fuar merkezinde 40 ülkeden bin firmanın katılımıyla açılan fuara, Türkiye'den 9 firma katıldı.

Dünyaca ünlü motosiklet firmalarının son teknoloji motosiklet, bisiklet ve yan ürünlerini tanıttığı fuarda, klasik motosikletler de büyük ilgi gördü.

Bu yıl fuarda özellikle elektrikli bisiklet ve motosiklet çeşitlerindeki artış göze çarptı. Özellikle elektrikli modeller daha çok ziyaret edildi.

Düzce'de elektrikli bisiklet ve motosiklet üreten firmanın yöneticisi Fatih Bayraktar, fuara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrikli bisiklet, motosiklet ve yük taşıma aracı gibi ürettikleri ürünlerin yüzde 85'ini elektrikli araçların oluşturduğunu, bu sektörün geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

2017 yılında ihracata başladıklarını ve kısa sürede 15 ülkeye ihracat yapar hale geldiklerini belirten Bayraktar, üretimlerinin yüzde 20'sini ihraç ettiklerini ve bu rakamı yüzde 50'ye çıkarmayı amaçladıklarını ifade etti.

Üretimde yerlilik oranını arttırmaya çalıştıklarını aktaran Bayraktar, "Motosiklet sektörü henüz yan sanayisi oluşmuş bir sektör değil. Bu yüzden ürettiğimiz motosikletlerin yedek parçalarının yarısını ithal ediyoruz. Bazı malzemeleri ise ülkemizde üretebiliyoruz. Ürettiğimiz malzeme sayısını arttırırsak hem ürün kalite kontrol açısından daha efektif olacak hem de ithal girdi azaldığı için ürün daha karşı satılabilecek." diye konuştu.

Bayraktar, Avrupa pazarına her geçen gün ihracatı arttırdıklarını ve ülkede kendileri gibi üretim yapan diğer firmaların da ihracata yöneldiğine işaret ederek, Türk firmaları olarak gelecekten ümitli olduklarını kaydetti.

Fuar, 7 Ekim'e kadar gezilebilecek.

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Köln Uluslararası Motosiklet Fuarı Intermot

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