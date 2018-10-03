Köln Uluslararası Motosiklet Fuarı Intermot açıldı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde her iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Motosiklet Fuarı "Intermot 2018" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Köln fuar merkezinde 40 ülkeden bin firmanın katılımıyla açılan fuara, Türkiye'den 9 firma katıldı.

Dünyaca ünlü motosiklet firmalarının son teknoloji motosiklet, bisiklet ve yan ürünlerini tanıttığı fuarda, klasik motosikletler de büyük ilgi gördü.

Bu yıl fuarda özellikle elektrikli bisiklet ve motosiklet çeşitlerindeki artış göze çarptı. Özellikle elektrikli modeller daha çok ziyaret edildi.

Düzce'de elektrikli bisiklet ve motosiklet üreten firmanın yöneticisi Fatih Bayraktar, fuara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrikli bisiklet, motosiklet ve yük taşıma aracı gibi ürettikleri ürünlerin yüzde 85'ini elektrikli araçların oluşturduğunu, bu sektörün geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

2017 yılında ihracata başladıklarını ve kısa sürede 15 ülkeye ihracat yapar hale geldiklerini belirten Bayraktar, üretimlerinin yüzde 20'sini ihraç ettiklerini ve bu rakamı yüzde 50'ye çıkarmayı amaçladıklarını ifade etti.