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Köln'de "Almanca Tecvidli Kur'an Okuma Kursu" sertifika töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 13:30 | Son Güncelleme

Köln'de "Almanca Tecvidli Kur'an Okuma Kursu" sertifika töreni

KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Akademisince, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen "Almanca Tecvidli Kur'an Okuma Kursu"nu bitiren kursiyerler sertifika aldı.

DİTİB Genel Merkezi'nde düzenlenen törende, üç aylık kursu başarıyla tamamlayan 20 kursiyere sertifikalarını, DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Atasoy verdi.

Atasoy, Almanya’da yaşayan ve Almanca olarak İslam’ın temel öğretileri ile ilgili bilgi edinmek isteyen Müslümanlara yönelik “Müslümanlar için İslam’a Giriş Dersleri” adı altında, geçen yıllarda DİTİB Eğitim-Araştırma ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çeşitli programlar düzenlediğini hatırlattı.

Sunulan derslerle alakalı geri dönüşümler ve seminerler boyunca dile getirilen Kur’an öğrenme isteğini göz önünde bulundurduklarını ifade eden Atasoy, geçen yıl "Almanca Elif-Ba", bu yıl ise "Almanca Tecvidli Kuran Okuma Kursu" dersleri verildiğini belirtti.

Atasoy, "Haftanın iki günü Kur'an'ın en güzel biçimde okunabilmesi için temel tecvit konuları aktarılmıştır. Kursumuz Almanya’da doğup büyüyen ve Türkiye’deki 'Uluslararası İlahiyat Programı' çerçevesinde okuyup mezun olan ilahiyatçı Dursun Atak tarafından üç ay boyunca sunulmuştur." dedi.

Kur'an'ı okumak kadar anlamak gerektiğinin de altını çizen Atasoy ayrıca Kur'an'ı yüzünden okumanın nihai hedefinin, Kur'an'ın anlaşılmasına yönelik olması gerektiğine vurgu yaptı.

Sertifika alan öğrencilere ayrıca DİTİB Akademisinin 2017 yılında redakte ettiği "Almanca Kur'an-ı Kerim Meali" hediye edildi.

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