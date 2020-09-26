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Köln’de Covid-19 tedbirleri protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 20:58 | Son Güncelleme

Almanya’nın Köln kentinde bir araya gelen yaklaşık bin kişi korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri protesto etti.Avrupa’da korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülkede tedbirler yeniden uygulanmaya başladı.

Almanya’nın Köln kentinde bir araya gelen yaklaşık bin kişi korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri protesto etti.
Avrupa’da korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülkede tedbirler yeniden uygulanmaya başladı. Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln şehrinde Covid-19 önlemleri protesto edildi. Protestoya yaklaşık 5 bin kişinin gelmesi beklenirken, yaklaşık bin kişi katıldı. Protestolar sırasında şiddet olayları yaşanmazken, göstericiler protestonun ardından olaysız şekilde dağıldı.
Köln’de her yıl geleneksel olarak kurulan Noel Pazarı’nın ise bu yıl Covid-19 nedeniyle kurulmayacağı belirtildi. Köln Belediye Başkanı Henriette Reker yaptığı açıklamada, halka maske takmaları, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları çağrısında bulundu.
Köln’de şu ana kadar 4 bin 691 kişide korona virüs tespit edilirken, 118 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Kentte şu an 409 korona hastası bulunuyor.

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