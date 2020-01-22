HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 22:37 | Son Güncelleme

Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 500 kilogramlık bombanın imha çalışması nedeniyle yarın bölgeden 5 bin 800 kişi tahliye edilecek.

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toprağın 5 metre altında bulunan ve 500 kilogram ağırlığındaki Amerikan yapımı bombanın etkisiz hale getirilmesi için hazırlıkların başladığı bildirildi.

Açıklamada, Lindenthal semtindeki Gleueler Caddesi'nde bulunan bombanın imha çalışması nedeniyle bölgede yaşayan 5 bin 800 kişinin yarın tahliye edileceği belirtildi.

İmha çalışmaları esnasında bölgedeki yollar trafiğe kapatılırken, bazı toplu taşıma seferlerinin de yapılamayacağı kaydedildi.

Köln'ün Deutz semtinde pazartesi günü yine patlamamış bir bomba bulunmuş ve salı günü etkisiz hale getirilmişti.

Almanya’da, bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup... Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup...
Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildiManisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, taksicilerle nakliyecilerin sorunlarını dinlediUlaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, taksicilerle nakliyecilerin sorunlarını dinledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba Köln Büyükşehir Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

Denizden fırladı, ensesine saplandı!

Denizden fırladı, ensesine saplandı!

Bir annenin çaresizliği! Ölen oğlunun parçalarını topladı!

Bir annenin çaresizliği! Ölen oğlunun parçalarını topladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
22 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran sayılar

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran sayılar

Son dakika: Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir ve Bursa'dan hissedildi (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

22 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları

İşte Şans Topu'nda kazandıran numaralar

Hafter güçlerinden skandal tehdit! Berlin Konferansı'nı hiçe saydılar!

Hafter'den skandal tehdit! Berlin Konferansı'nı hiçe saydılar!

Meteoroloji'den üst üste kritik uyarılar! Bu saatlere dikkat

Üst üste kritik uyarılar! Bu saatlere dikkat

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Ölü bulundu

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.