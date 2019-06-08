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Köln'de posta kutularına tehdit içerikli el ilanları

08.06.2019 12:56 | Son Güncelleme

Köln'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı Keup Caddesi'nde bazı posta kutularına Müslümanlara yönelik tehdit içeren el ilanları bırakıldı.

Köln'de posta kutularına tehdit içerikli el ilanları

Olay, caddede NSU tarafından düzenlenen saldırının yıldönümüne günler kala yaşandı.Almanya'nın Köln kentinde bulunan Keup Caddesi'nde düzenlenen çivili bomba saldırısının 15'inci yıldönümüne günler kala, bazı semt sakinlerinin posta kutularına tehdit içerikli el ilanları bırakıldı.

Köln polisinin verdiği bilgilere göre, Mülheim semtindeki bazı posta kutularına üzerinde pul bulunmayan zarflara konulmuş aşırı sağ içerikli el ilanları atıldı. El ilanlarının, semt sakinleri tarafından posta kutularında bulunduğu bildirildi.

Üzerinde gamalı haç sembolü bulunan ve Müslümanlara Almanya’yı terk etmeleri çağrısı yapılan ilanlarda, kısa süre içinde Müslümanlara yönelik saldırıların başlayacağı ifade ediliyor.

El ilanlarının 29 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında posta kutularına atıldığı ancak olayla ilgili bilginin sosyal medya üzerinden yeni yayıldığı açıklandı.

Keup Caddesi’ndeki bombalı saldırının 15'inci yılı vesilesiyle caddede yarın bir anma etkinliği düzenlenmesi planlanıyor. Köln polisi şimdiye kadar doğrudan tehlikeye işaret eden herhangi bir bulguya rastlamadığını ancak Pazar günü daha önceki yıllarda olduğu gibi emniyet güçlerinin caddede hazır bulunacağını bildirdi.

Ne olmuştu?

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekten ve aralarında Keup Caddesi'ndeki de olmak üzere iki bombalı saldırı ile 15 soygundan sorumlu tutuluyor. Keup Caddesi’nde 9 Haziran 2004'te düzenlenen bombalı saldırıda, birçoğu ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmış, yetkililer uzun bir süre cinayetlerde ve Köln'deki saldırıda aşırı sağcı terör olasılığını göz ardı etmişti. Soruşturmada uzun süre olayların arkasında bahis mafyasının veya Türk gruplar arasındaki bir hesaplaşmanın olduğu üzerinde durulmuş olması daha sonra büyük eleştirilere neden olmuştu.

NSU’nun iki üyesi Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos başarısız bir banka soygununun ardından 2011 yılında intihar etmişti. Beş yıl süren NSU davasının baş sanığı Beate Zschäpe ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

DW,AFP/BW,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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