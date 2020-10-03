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Köln’de terör alarmı, trende bomba bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 17:24 | Son Güncelleme

Almanya’nın Köln kentinde trende bir paketin içerisinde bomba bulunması üzerine terör alarmı verildi.Almanya’nın Köln kentinde bugün Köln-Deutzerfeld seferini yapan banliyö treninde temizlik yapan görevliler vagonların birinde sahipsiz bir paket buldu.

Köln’de terör alarmı, trende bomba bulundu

Almanya’nın Köln kentinde trende bir paketin içerisinde bomba bulunması üzerine terör alarmı verildi.
Almanya’nın Köln kentinde bugün Köln-Deutzerfeld seferini yapan banliyö treninde temizlik yapan görevliler vagonların birinde sahipsiz bir paket buldu. Görevliler, olayın ardından şüpheli paketi polise bildirdi. Federal polis ve arama köpekleri hemen olay yerine gelerek, şüpheli paketi incelemeye aldı. Özel kuvvetler tarafından röntgenle taranan pakette patlayıcı olduğu tespit edildi. Paket bomba imha ekipleri tarafında kontrollü şekilde patlatıldı.
Polis tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, paketin içinde patlama düzeneği, fitil, havai fişek, barut, mermi, çivi ve vida bulunduğu aktarıldı. Yetkililer, paketin patlaması halinde kompartımanda bulunan çok sayıda yolcuyu öldürebileceğini ve ciddi şekilde yaralayabileceğini açıkladı.
Eyalet Kriminal Polisi, olayı terör saldırısına hazırlık olarak nitelendirerek, olay yerinde bulunan ve seferden çekilen 27 vagonun arandığını ifade etti. Yetkililer, dün Gummersbach kentinden Köln’e yolculuk eden ve şüpheli bir şey gören herkesin polise haber vermesini istedi. Saldırganların, Almanya’nın birleşme günü olan 3 Ekim’de eylem yapmak istendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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