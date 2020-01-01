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  4. Köln'de yeni yıl coşkuyla kutlandı

Köln'de yeni yıl coşkuyla kutlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.01.2020 10:49 | Son Güncelleme

Yeni yıl, Almanya?nın Köln kentinde coşkuyla kutlandı.

İskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA)- Yeni yıl, Almanya?nın Köln kentinde coşkuyla kutlandı. Daha önceki yıllarda görülmeyen düzeyde emniyet tedbirleri ise dikkat çekti. Dom Katedrali?nin tamamı barikatlarla çevrildi.
Oluşturulan emniyet barikatlarında Alman polisi alana girecekleri üst araması yaparak geçirdi. Tarihi Dom Katedrali çevresinde uzun yıllardır sürdürülen havai fişeklerin yasağı devam etti. Katedralin yakınında bulunan Deutz köprüsü, yerel saatle 21.00?de trafiğe kapatıldı. Katedralin önündeki meydanında kurulan sahnede ise konser verildi.
Saatlerin gece yarısı 00.00?ı gösterdiği anda Köln kenti, Ren Nehri?ndeki gemilerden yapılan havai fişek gösterisiyle yeni yıla merhaba dedi. Gösteri, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.
2015?te Köln kentinde yılbaşı gecesinde 80 kadın, tacize maruz kalmıştı. Yaşanan taciz olayı sebebiyle Köln yönetiminin güvenlik önlemlerini artırdığı düşünülüyor.

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