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Köln’deki rehine krizinde terör şüphesi

15.10.2018 23:05 | Son Güncelleme

Köln Ana Tren Garındaki rehine krizinde zanlının bir kadını rehin almadan önce bir restorana molotof kokteyli attığı, olay yerinde bir Suriyeliye ait kimlik belgesi bulunduğu bildirildi.

Köln’deki rehine krizinde terör şüphesi

Köln Emniyet Teşkilatı yetkilileri, Pazartesi günü kentin Ana Tren Garında yaşanan rehine alma olayının terör ile bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Emniyet Müdür Yardımcısı Miriam Brauns, rehine krizi hakkında bilgi vermek için düzenlenen basın toplantısında olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu vurgulayarak, "terör saldırısı ihtimalini de göz önünde bulundurduklarını” belirtti.

Köln Ana Tren Garındaki bir eczanede bir erkek tarafından rehin alınan kadın, polisin müdahalesi ile hafif yaralı olarak kurtulmuş, saldırgan ise operasyonda ağır yaralanmıştı. Ancak polisin Pazartesi akşamı Köln'de düzenlediği basın toplantısında verdiği bilgiler, olayın sadece rehine krizinden ibaret olmadığını ortaya koydu. Olayda fail ile birlikte toplam dört kişi yaralandı.

Restorana molotof kokteyli

Köln Emniyet Müdürü Klaus Rüschenschmidt, olayın failinin eczaneye girmeden önce istasyonda bulunan bir ayaküstü restorana molotof kokteyli attığını ve bunun sonucunda 14 yaşında bir kızın yaralandığını açıkladı. Vücudunda yanıklar oluşan kızın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Burada bir kişinin de duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi edildiği kaydedildi.

Operasyonu yöneten Emniyet Müdürü Rüschenschmidt, restorandaki yangın söndürme sisteminin devreye girmesinin ardından failin restoranın karşısındaki eczaneye kaçarak orada bulunan bir kadını rehin aldığını dile getirdi. Rüschenschmidt, yaklaşık iki saat sonra özel polis komando ekiplerinin eczaneye girmesi üzerine failin rehinenin üzerine yanıcı madde dökerek tutuşturmaya çalıştığını aktardı. Rüschenschmidt, polisin rehineyi hafif yaralı bir şekilde kurtardığını, failin de polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralandığını ve hastanede tedavisinin sürdüğünü ifade etti. Rüschenschmidt, ekipler eczaneye girdiği sırada failin elinde bir tabanca bulunduğunu, ancak tabancanın gerçek olup olmadığının henüz belirlenemediğini sözlerine ekledi.

Rüschenschmidt, şimdiye kadar elde ettikleri bulgulara göre, failin üzerinde yanıcı madde ve gaz kartuşları bulunduğunu, eczanenin arka tarafındaki bölümde de kampinglerde kullanılan bazıları birbirine bantla yapıştırılmış gaz kartuşları ele geçirildiğini aktardı. Rüschenschmidt, görgü tanıklarının aktardığına göre, failin "DAEŞ” üyesi olduğunu söylediğini belirtti. IŞİD terör örgütü, Arap ülkelerinde "DAEŞ” olarak adlandırılıyor.

Suriyeliye ait bir kimlik belgesi bulundu

Kriminal polis, failin kimliği hakkında henüz bilgi verilemeyeceğini, ancak eczanede 55 yaşında bir Suriye vatandaşına ait kimlik belgelerinin bulunduğunu belirtti. Söz konusu Suriyelinin 2021'e kadar Almanya'da geçici olarak kalma izninin bulunduğu, bu belgenin "büyük olasılıkla” faile ait olduğunun tahmin edildiği açıklandı. Bu belgenin sahibinin 2016 yılından beri hırsızlık ve tehdit gibi suçlar nedeniyle poliste kayıtlarının bulunduğunu belirten kriminal polis sözcüsü, ancak failin kimliğinin henüz kesin olarak belirlenemediğinin altını çizdi.

Köln Savcılığı sözcüsü, fail hakkında cinayete teşebbüs ve adam yaralama suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tren seferleri yine başladı

Köln Ana Tren Garındaki rehine krizi ve polis operasyonu nedeniyle istasyon tahliye edildi ve öğleden sonra tren seferleri yapılamadı. Köln polis yetkilileri tarafından akşam saatlerinde Twitter üzerinden yapılan açıklamada, polis tarafından geçişe kapatılan bölümlerin yeniden açıldığı ve tren seferlerinin kademeli olarak yeniden başladığı belirtildi.

AFP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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