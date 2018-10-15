Köln’deki rehine krizinde terör şüphesi

Köln Emniyet Teşkilatı yetkilileri, Pazartesi günü kentin Ana Tren Garında yaşanan rehine alma olayının terör ile bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Emniyet Müdür Yardımcısı Miriam Brauns, rehine krizi hakkında bilgi vermek için düzenlenen basın toplantısında olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu vurgulayarak, "terör saldırısı ihtimalini de göz önünde bulundurduklarını” belirtti. Köln Ana Tren Garındaki bir eczanede bir erkek tarafından rehin alınan kadın, polisin müdahalesi ile hafif yaralı olarak kurtulmuş, saldırgan ise operasyonda ağır yaralanmıştı. Ancak polisin Pazartesi akşamı Köln'de düzenlediği basın toplantısında verdiği bilgiler, olayın sadece rehine krizinden ibaret olmadığını ortaya koydu. Olayda fail ile birlikte toplam dört kişi yaralandı. Restorana molotof kokteyli Köln Emniyet Müdürü Klaus Rüschenschmidt, olayın failinin eczaneye girmeden önce istasyonda bulunan bir ayaküstü restorana molotof kokteyli attığını ve bunun sonucunda 14 yaşında bir kızın yaralandığını açıkladı. Vücudunda yanıklar oluşan kızın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Burada bir kişinin de duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi edildiği kaydedildi.

Operasyonu yöneten Emniyet Müdürü Rüschenschmidt, restorandaki yangın söndürme sisteminin devreye girmesinin ardından failin restoranın karşısındaki eczaneye kaçarak orada bulunan bir kadını rehin aldığını dile getirdi. Rüschenschmidt, yaklaşık iki saat sonra özel polis komando ekiplerinin eczaneye girmesi üzerine failin rehinenin üzerine yanıcı madde dökerek tutuşturmaya çalıştığını aktardı. Rüschenschmidt, polisin rehineyi hafif yaralı bir şekilde kurtardığını, failin de polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralandığını ve hastanede tedavisinin sürdüğünü ifade etti. Rüschenschmidt, ekipler eczaneye girdiği sırada failin elinde bir tabanca bulunduğunu, ancak tabancanın gerçek olup olmadığının henüz belirlenemediğini sözlerine ekledi. Rüschenschmidt, şimdiye kadar elde ettikleri bulgulara göre, failin üzerinde yanıcı madde ve gaz kartuşları bulunduğunu, eczanenin arka tarafındaki bölümde de kampinglerde kullanılan bazıları birbirine bantla yapıştırılmış gaz kartuşları ele geçirildiğini aktardı. Rüschenschmidt, görgü tanıklarının aktardığına göre, failin "DAEŞ” üyesi olduğunu söylediğini belirtti. IŞİD terör örgütü, Arap ülkelerinde "DAEŞ” olarak adlandırılıyor.