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  4. Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi

Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 18:13 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, Kolombiya bandıralı geminin omurga bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tankta 30 kilo kokain ele geçirildi. Piyasa değeri 60 milyon TL olan kokainle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından gemiyle Zonguldak'a uyuşturucu madde ticareti yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından Kilimli ilçesindeki limanda bekleyen Kolombiya bandıralı kömür yüklü gemide arama yapıldı. Polis ve Gümrükler Muhafaza ekipleri gemi içinde arama yaparken dalgıç polisler ile Sahil Güvenlik'e bağlı SAT timi de gemi dışında arama yaptı. Arama sırasında geminin omurga bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen su içindeki tankta piyasa değeri 60 milyon TL olan 30 kilo kokain ele geçirildi. Operasyonla ilgili gemi kaptanıyla birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'DE DE ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Çanakkale'nin Biga ilçesinde dün yapılan operasyonda, Panama bandıralı gemide de aynı yöntemle gemiye monte edilmiş 25 kilo kokain ele geçirilmişti.

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