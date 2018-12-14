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Kolombiya'da binlerce öğrenci sokağa çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.12.2018 07:29 | Son Güncelleme

Kolombiya'da hükümetin yükseköğretime ve kamu üniversitelerine daha fazla kaynak ayırmasını isteyen protestocular yine kent meydanında toplandı. Binlerce kişinin bir araya geldiği protestolarda halk ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Müdahaleler üzerine dağılan grupların gerçekleştirdiği protestoların ardından kalabalık, yerini taş ve sopalarla kaplı bir meydana bıraktı. Öğrencilerin gösterileri 2 aydan fazla süredir devam ediyor.

Protestolar 2 ayı aşkın süredir devam ediyor

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, öğrencilerin hükümet karşıtı gösterileri devam ediyor.
Hükümetin yükseköğretime ve kamu üniversitelerine daha fazla kaynak ayırmasını isteyen ve 2 aydan fazla süredir genel eğitim grevi yapan öğrenciler, bir yandan bu konuda hükümetle müzakere ederken bir yandan da protestolarını sürdürüyor.
Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen eş zamanlı protesto yürüyüşlerine en yoğun katılım başkent Bogota’da sağlandı.
Bogota’nın birçok bölgesinde başlayıp kent merkezinde sona eren yürüyüşlere Pedagoji Üniversitesi, Ulusal Üniversite ve diğer eğitim kurumlarından binlerce öğrenci katıldı.
Yürüyüş boyunca öğrenciler ve polis arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.
Kolombiya çevik kuvveti ESMAD, Caracas Caddesi üzerinde maskeleri kişilerin uyarıları dinlememesi üzerine göstericilere müdahalede bulundu.
Güvenlik güçlerinin gaz bombalı müdahalesi üzerine göstericiler polise taş, sopa atarak karşılık verdi.
Polis bu sırada bazı öğrencileri gözaltına aldı.
Güvenlik güçlerinin meydandaki bekleyişi geç saatlere kadar devam etti.
İşte protestolar sırasında ortaya çıkan görüntüler...
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kolombiya Bogota protesto

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