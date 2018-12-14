Kolombiya'da binlerce öğrenci sokağa çıktı

Müdahaleler üzerine dağılan grupların gerçekleştirdiği protestoların ardından kalabalık, yerini taş ve sopalarla kaplı bir meydana bıraktı. Öğrencilerin gösterileri 2 aydan fazla süredir devam ediyor.

Hükümetin yükseköğretime ve kamu üniversitelerine daha fazla kaynak ayırmasını isteyen ve 2 aydan fazla süredir genel eğitim grevi yapan öğrenciler, bir yandan bu konuda hükümetle müzakere ederken bir yandan da protestolarını sürdürüyor.