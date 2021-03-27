HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kolombiya’da bomba yüklü araçla saldırı: 17 yaralı

Kolombiya’da bomba yüklü araçla saldırı: 17 yaralı

27.03.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya'nın güneybatısındaki Cauca yönetim bölgesinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kolombiya’da bomba yüklü araçla saldırı: 17 yaralı

Cauca'ya bağlı Corinto ilçesinde, belediye binası yakınında bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu çoğu belediye çalışanı çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, olayın terör saldırısı olduğunu belirterek, 17 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Yaralılar, civardaki hastanelerde tedavi altına alınırken patlamanın etkisiyle çevredeki evler ve iş yerleri büyük zarar gördü.

Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Terörizm korkakların silahıdır. Güvenlik güçlerine suçluların bulunması için talimatları verdim. Nerede olursa olsun terörizmle acımasızca mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Savunma Bakanı Diego Molano Aponte güvenlik birimleriyle saldırıyı görüşmek için bölgeye hareket edeceğini duyurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladıTüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladı
İklim değişikliğine dikkat çekmek için ışıklar kapanacakİklim değişikliğine dikkat çekmek için ışıklar kapanacak
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Diğer Haberler

6 gün sonra eve döndü! Doğum gününü kutlamaya gitti bebeğini evde ölüme terk etti

Doğum gününü kutlamaya gitti bebeğini evde ölüme terk etti

Kovid-19 salgını İtalya'nın nüfusunda devam eden düşüş eğilimini güçlendirdi

Kovid-19 salgını İtalya'nın nüfusunda devam eden düşüş eğilimini güçlendirdi

Işıklar ne zaman, saat kaçta kapanacak? İklim değişikliğine dikkat çekmek için ışıklar kapanacak

İklim değişikliğine dikkat çekmek için ışıklar kapanacak

Macron, Türkiye'ye yönelik tepki çeken ifadelerini sürdürdü

Macron, Türkiye'ye yönelik tepki çeken ifadelerini sürdürdü

Brezilya'da salgının başından bu yana en yüksek can kaybı

Ülkede koronavirüs kabusu! Salgının başından bu yana en yüksek sayı

İngiltere Başbakanı Johnson ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Johnson ve Biden telefonda görüştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.