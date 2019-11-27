Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor... 1 polis ağır yaralandı

Hükümetin ücretler ve emeklilikle ilgili planladığı değişiklikler karşısında 21 Kasım'da ilan edilen genel grevle başlayan protesto gösterileri, hükümetin diyalog denemelerine karşın başkent Bogota ve diğer önemli kentlerde devam ediyor.

Kolombiya basınındaki haberlere göre, ülkenin ortasındaki Huila yönetim bölgesinin başkenti Neiva'da Güney Kolombiya Üniversitesi (USCO) öğrencilerinin çoğunlukta olduğu bir grup protestocu, bölgedeki önemli bir caddeyi barikatlarla kapattı.

Yolu trafiğe açmak isteyen polisler, maskeli kişilerin de aralarında bulunduğu protestocuları göz yaşartıcı gazla müdahale ederek dağıttı. Taşla polise karşılık veren göstericilerin attığı el yapımı patlayıcının isabet ettiği polis ağır yaralandı. Olay sonrası 2 kişi gözaltına alındı.

BAŞKENT VE DİĞER ÖNEMLİ KENTLERDE DE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Başkent Bogota'nın yanı sıra Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena ve Medellin gibi önemli şehirlerde de çoğunluğu üniversite öğrencisi binlerce kişi sokaklara çıktı.

Cumartesi günü Bogota'da yapılan gösterilerde, toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD’dan bir polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün kafasına isabet etmesiyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden gösterici Dilan Mauricio Cruz için düzenlenen yürüyüşlerin büyük bölümü olaysız sona erdi.