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  4. Kolombiya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Kolombiya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2020 02:01 | Son Güncelleme

İtalya'dan ülkesine döndükten sonra rahatsızlanan 19 yaşındaki Kolombiyalı'ya Kovid-19 virüsü bulaştığı duyuruldu.

Kolombiya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye bir süre önce İtalya’nın Milano kentinden gelen ve hastalık belirtileriyle sağlık kuruluşunda tedavi altına alınan 19 yaşındaki bir Kolombiyalıda Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.

Bogota Büyükşehir Belediye Başkanı Claudia Lopez de sosyal medya hesabından açıklama yaparak, hastanın 2 Mart’ta kentteki hastanelerden Santafe Vakfında tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.

Planlanan önlemlerin alındığını ve bu yönde hareket edeceklerini vurgulayan Lopez, Kolombiyalılardan panik yapmamalarını istedi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Kovid-19 kolombiya

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