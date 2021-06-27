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Kolombiya'da Moderna aşısına acil kullanım onayı verildi

27.06.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya'da, Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına onay verildi.

Kolombiya'da Moderna aşısına acil kullanım onayı verildi

Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsüne (INVIMA), Moderna tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetki verildi.

28 GÜN ARAYLA 2 DOZ

Ülkede 28 gün arayla 2 doz halinde yapılması hedeflenen aşı, 18 yaşından büyükler için uygulanacağı belirtildi.

ACİL KULLANIM ONAYI ALAN 5'İNCİ AŞI

Böylece, Sinovac, Pfizer, Janssen ve AstraZeneca'nın ardından Kolombiya'da Moderna acil kullanım onayı olan 5'inci Kovid-19 aşısı oldu.

ÖLENLERİN SAYISI 104 BİN 14'E ÇIKTI

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 693 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 104 bin 14'e çıktı.

Son 24 saatte 33 bin 594 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 126 bin 340'a iyileşenlerin sayısı da 29 bin 99 artarak 3 milyon 829 bin 487'ye yükseldi.

Ayrıca ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 16 milyon 693 bin 732 kişiye 1. doz, 5 milyon 757 bin 498 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Kolombiya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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