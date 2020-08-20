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Kolombiya’da muzla soygun girişimi

DÜNYA HABERLERİ  | 20.08.2020 13:40 | Son Güncelleme

Kolombiya’da bir kişi plastik poşete sardığı muzu silah gibi tutarak cenaze işlerinin yapıldığı bir ofisi soymaya çalıştı.

Kolombiya’da muzla soygun girişimi

Kolombiya’da bir kişi plastik poşete sardığı muzu silah gibi tutarak cenaze işlerinin yapıldığı bir ofisi soymaya çalıştı. Soygun girişimi, ofis çalışanları tarafından önlenirken; şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, Kolombiya’nın Caldas kentinde meydana geldi. Plastik poşete sardığı muzu silah gibi tutarak cenaze işlerinin yapıldığı özel bir şirkete ait ofise girdi.

Ofis çalışanları şüpheliyi durdurmak için ileriye atıldı. Yaşanan arbededen yararlanan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Ofis çalışanlarının yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Elindekini silah sandık” dedi.

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