Kolombiya'da tansiyon düşmüyor! Protestolar 9. günü geride bıraktı

Kolombiya'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının tam uygulanmadığı iddiaları, toplum liderlerine yönelik suikastlerin devam etmesi gibi nedenlerin halkta oluşturduğu hoşnutsuzluğun yanı sıra hükümetin ücretler ve emeklilikle ilgili planladığı değişiklikler karşısında 21 - 27 Kasım'da ilan edilen genel grevler çerçevesindeki gösteriler devam ediyor.

Grevlerin örgütleyicisi sendika, STK ve öğrencilerle anlaşamayan hükümet ise Büyük Ulusal Diyalog adıyla başlattığı denemeyle farklı taraflarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

Sokağın en önemli aktörü öğrenciler, protesto dalgasının 9. gününde de başkent Bogota'nın yanı sıra ülkenin birçok önemli kentlerinde gösterilere devam etti.

Davul ve trompet çalan grupların önceki gün düzenlediği gösterilerde herhangi bir olay yaşanmayan Bogota, ülkenin kırsal kesiminden gelen yerli grupla birleşen Ulusal Üniversite öğrencilerinin kent merkezindeki tarihi Bolivar Meydanı'nda sona eren yürüyüşüne ev sahipliği yaptı.