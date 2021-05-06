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Kolombiya'da yer yerinden oynadı! En az 30 ölü, onlarca kayıp

06.05.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya'da 7 günden bu yana devam eden vergi reformu karşıtı kitlesel gösterilerde en az 30 kişinin öldürüldüğü belirtilirken, bin 220 kişinin yaralandığı ve 87 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.

Kolombiya'da yer yerinden oynadı! En az 30 ölü, onlarca kayıp

Kolombiya'da protestoların merkezi konumundaki, başkent Bogota'nın tarihi Bolivar Meydanı'na yürüyen göstericiler, ellerindeki döviz ve pankartlarla müzik eşliğinde şarkılar söyleyip hükümetin ekonomi politikalarına bir kez daha tepki gösterdi.

Göstericilerden bazı grupların Ulusal Kongre Binası'na taşlı saldırıda bulunması üzerine Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve su sıkarak müdahale etti.

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Ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'de ise yürüyüşe geçen çoğunluğu öğrenci binlerce kişi, hükümetin ekonomi uygulamalarına tepki göstermesinin yanı sıra, gösterilerde yaşamını yitirenler nedeniyle polisi protesto etti.

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CALİ'DEKİ GÖSTERİLERDE YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Cali'de binlerce kişinin bir araya geldiği kent merkezinde, gösteriler genelde barışçıl geçerken, bazı gruplar yolu uzun süre trafiğe kapattı.

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Cali Belediye Başkanı Jorge Ivan Ospina, kentte gıda ve ilaç sıkıntısı olduğunu vurgulayarak, göstericilerden kamyonların geçişine izin verilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da protestoculardan oksijen, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan araçların dolaşımına müdahale edilmemesi talep edildi.

Amerika İnsan Hakları Komisyonu da olaylara ilişkin bir açıklama yayınlayarak, polisin göstericilere yönelik aşırı güç kullanımını kınadı.

Kolombiya Ombudsman Ofisi ise protestoların başlangıcından bu yana ülke geneli 89 kayıp vakası ihbarı aldıklarını açıkladı.

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Öten yandan Devlet Başkanı Ivan Duque, başkanlık ofisinden yaptığı açıklamada, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

Polis, şiddet olaylarına neden oldukları gerekçesiyle şimdiye kadar 500'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Devlet Başkanı Ivan Duque, 2 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede şiddetli protestolara neden olan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını belirtmişti.

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin 'ulusal grev' çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler, başta sakin ve barışçıl geçerken, sonrasında şiddetli olaylara sahne olmuştu.

Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena ve Valle de Cauca dahil 50'den fazla kentte sokağa çıkan binlerce kişi, daha hükümetin yeni reform tasarısını protesto etmişti.

Otobüs, durak, banka ve alışveriş merkezlerinin zarar gördüğü ülke genelinde, birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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