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Kolombiya'da yerlilere ait bölgede patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2019 07:11 | Son Güncelleme

Kolombiya'da yerlilere ait bir bölgede meydana gelen patlamada en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'da yerlilere ait bölgede patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yerel basındaki haberlere göre Kolombiya’nın batısındaki Dagua kenti kırsalında, yerlilerin, ülkenin farklı kentlerinde bir süredir protestolarını sürdüren diğer yerlilere destek vermek için toplandığı sırada patlama oldu.

Valle del Cauca yönetim bölgesi sınırlarında yer alan ve yerlilere ait arazide meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 8 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD) bölge sorumlularından Jesus Copete, patlamanın küçük bir altın madeninde meydana geldiğini öne sürerken Dagua Belediye Başkanı Guillermo Giraldo, bölgede herhangi bir madenin bulunmadığını söyledi.

El Tiempo gazetesinin internet sitesindeki haberde ise bölgedeki yerlilerin müsaade etmemesi ve havanın kararması nedeniyle resmi yetkililerin halen tam olarak patlama alanına ulaşamadığı belirtildi.

İKİ HAFTADIR PROTESTOLAR DÜZENLENİYOR

Kolombiya'da kendilerini hükümetin kırsal kalkınma planına dahil etmesini talep eden yerliler, "Minga" olarak adlandırılan ortak protestolar çerçevesinde yaklaşık iki haftadır ülkenin farklı bölgelerinde gösteriler düzenliyor ve yol kapatma eylemlerine gidiyor.

Protestolar, Cauca yönetim bölgesinde yoğunlaşırken yerliler söz konusu plana dahil edilmenin yanı sıra toprakları kullanma hakkı, "yaşadıkları bölgelerdeki otonomilerine saygı" ve yerel liderlerinin ülkede uzun süredir devam eden suikastlar karşısında korunmasını istiyor.

Devlet Başkanı Ivan Duque'nin Cauca'yı ziyaret etmesini ve kendileriyle görüşmesini talep eden yerlilerin protestolarında, 3 gün önce bir güvenlik görevlisi vurularak hayatını kaybetmişti.

Kolombiya'daki yerlilerin, liderlerinin çağrısı ile toplanıp "imece" usulü hareket ederek bir işi sonlandırdığı, birbirlerine yardım ettiği büyük etkinliklere "Minga" adı veriliyor.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
kolombiya dagua

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