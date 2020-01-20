Kolombiya Devlet Başkanı, Hizbullah'ın Venezuela'da varlık gösterdiğini söyledi

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, bölgedeki bazı ülkelerce terör örgütü olarak görülen Lübnan Hizbullahı'nın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin izniyle bu ülkede varlık gösterdiğini söyledi.

Amerika kıtasındaki 25 ülkeden üst düzey temsilcinin katılımıyla Kolombiya’nın başkenti Bogota’da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'nda konuşan Duque, "Diktatör" dediği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yönetimini hedef aldı.

Duque, Venezuela'nın terör örgütlerine ev sahipliği yaptığı iddiasını tekrarlayarak bu ülkenin ayrıca kıtadaki bazı ülkelerce terör örgütü olarak tanınan Lübnan Hizbullahı'nın varlık göstermesine de göz yumduğunu öne sürdü.

"Hizbullah hücrelerinin, Diktatör Nicolas Maduro'nun izni ve anlaşmasıyla Venezuela'da varlık gösterdiğini gördük." ifadelerini kullanan Duque, Kolombiya'yı hedef alan silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhaliflerinin de bu ülkeyi üs olarak kullandığını söyledi.