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Kolombiya Devlet Başkanı'ndan öğrencilere diyalog çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:56 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Ivan Duque, öğrencilerden, Eğitim Bakanı Maria Victoria Angulo ile daha önce yaptıkları müzakerele dönmelerini istedi

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, yükseköğretime ayrılan bütçenin artırılması için eylemlere devam eden öğrencilere diyalog çağrısı yaptı.

Duque, Amazonas yönetim bölgesinin başkenti Leticia'da katıldığı etkinlikte, son iki aydır öğrenci protestolarına neden olan yükseköğretim bütçesinin artırılması taleplerine değindi.

Öğrenciler ve Eğitim Bakanı Maria Victoria Angulo arasında daha önce yürütülen görüşmeleri hatırlatan Duque, bu diyalogların konjonktürel olmadığını vurguladı ve yükseköğretim öğrencilerine, yeniden Angulo ile konuşmaları çağrısında bulundu.

Duque, ilgili bütçeyi gelecek yıldan itibaren artırma kararı almalarına işaret ederek, öğrencilerden hükümetin eğitim için yaptıklarının hakkını teslim etmelerini istedi.

Üniversite öğrencilerinin bu bütçeye 500 milyar pesoluk (yaklaşık 160 milyon dolar) ek yapılması talebine değinen Duque, "Bir müzakereyi, (hükümetin elinde) olmayan 500 milyar peso rakamı ile sınırlandıramayız. Çünkü ülkeye karşı sorumsuz olamayız. Ben kamu kaynaklarını sorumsuzca kullanmayacağım." dedi.

Duque, öğrencilere aşırılık yapmamaları çağrısında bulundu.

Kolombiya'da dün, hükümetin vergi düzenlemesini protesto edenlere, son birkaç aydır yükseköğretime ayrılan bütçenin artırılması amacıyla gösteri düzenleyen öğrenciler de destek vermiş, protestolar özellikle başkent Bogota'nın birçok bölgesinde şiddete dönüşmüştü.

Olaylarda, güvenlik güçleri, bankalar, iş yerleri ve bir radyo istasyonu taş, sopa, boya ve el yapımı küçük patlayıcılarla hedef alınmıştı.

Öte yandan eğitim protestoları konusunda Duque ve akademisyenler bir araya gelmiş ve hükümet, eğitim bütçesinin kademeli olarak artırılacağını açıklamıştı.

Hükümetin bu kararına rağmen bazı öğrenci grupları eylemlerine devam edeceğini duyurmuştu.

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Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque

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