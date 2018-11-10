Kolombiya Devlet Başkanı'ndan öğrencilere diyalog çağrısı

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, yükseköğretime ayrılan bütçenin artırılması için eylemlere devam eden öğrencilere diyalog çağrısı yaptı.

Duque, Amazonas yönetim bölgesinin başkenti Leticia'da katıldığı etkinlikte, son iki aydır öğrenci protestolarına neden olan yükseköğretim bütçesinin artırılması taleplerine değindi.

Öğrenciler ve Eğitim Bakanı Maria Victoria Angulo arasında daha önce yürütülen görüşmeleri hatırlatan Duque, bu diyalogların konjonktürel olmadığını vurguladı ve yükseköğretim öğrencilerine, yeniden Angulo ile konuşmaları çağrısında bulundu.

Duque, ilgili bütçeyi gelecek yıldan itibaren artırma kararı almalarına işaret ederek, öğrencilerden hükümetin eğitim için yaptıklarının hakkını teslim etmelerini istedi.

Üniversite öğrencilerinin bu bütçeye 500 milyar pesoluk (yaklaşık 160 milyon dolar) ek yapılması talebine değinen Duque, "Bir müzakereyi, (hükümetin elinde) olmayan 500 milyar peso rakamı ile sınırlandıramayız. Çünkü ülkeye karşı sorumsuz olamayız. Ben kamu kaynaklarını sorumsuzca kullanmayacağım." dedi.