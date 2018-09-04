Kolombiya, ELN'den üç gün içinde rehineleri bırakmasını istedi

BOGOTA (AA) - Kolombiya hükümeti, silahlı sol isyancı grup Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan (ELN) elinde tuttuğu 19 rehineyi üç gün içinde serbest bırakmasını istedi.
Müzakerecilerini halen Küba'nın başkenti Havana'da bulunduran Kolombiya hükümeti ve ELN arasındaki görüşmelerin geleceği, yeni hükümet ve örgütün elinde tuttuğu rehinelerden ötürü belirsizliğini koruyor.
Kolombiya'daki Yüksek Barış Komisyonu Sorumlusu Miguel Ceballos, gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, hükümetin rehineler konusunda pazarlık yapmayacağını belirttiğini aktardı.
ELN'nin, hükümetin rehine baskısı altında kararlar almasını beklemesine tepki gösteren Ceballos, örgüte, aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu rehineleri serbest bırakması çağrısı yaptı.
- ELN, rehineleri bırakacağını duyurdu
Öte yandan ELN, sosyal paylaşım hesabından yayınladığı bildiri ile rehineleri bırakacağını duyurdu.
Rehinelerin serbest kalması için gerekli mutabakatın sağlanmasını beklediklerini belirten ELN, hükümetin, uluslararası tarafların bu süreci gözlemlemesine karşı çıktığını iddia etti.
"Serbest bırakma operasyonu" sırasında bir sıkıntının yaşanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını savunan örgüt yetkilileri, olası bir faciadan güvenlik güçlerinin sorumlu olacağını iddia etti.
- Hükümet 7 Eylül'de karar verecek
Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelerine eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınmıştı.
Yeni Devlet Başkanı Duque ise göreve başladığı 7 Ağustos'ta, durumu değerlendireceğini ve müzakerelerin devam edip etmeyeceğine bir ay içinde karar vereceğini söylemişti.
Kolombiya'da yaklaşık bin 500 militanı olduğu tahmin edilen ELN, radikal Katolik din adamları tarafından kuruldu. Örgüt, bazıları 2002'den beri rehin bulundurulduğu belirtilen 10 kişinin yanı sıra ağustos ayında kaçırdığı çoğu güvenlik görevlisi 9 kişiyi de elinde tutuyor.
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