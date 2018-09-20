Kolombiya hükümeti Küba'daki ELN müzakerecilerini geri çekiyor

BOGOTA (AA) - Kolombiya hükümeti, önceki hükümetin atamasıyla silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile barış görüşmeleri için Küba'da bulunan müzakerecileri sözleşmeleri bittiği için geri çekiyor.

Başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da gazetecilere konuya ilişkin açıklama yapan Yüksek Barış Komisyonu Sorumlusu Miguel Ceballos, kararın zaten durmuş olan müzakerelerle ilgili değil tamamen yönetimsel bir durum olduğunu ifade etti.

Sözleşmeleri dolduğu için geri çekilen müzakerecilere Kolombiya barışına katkı sundukları için teşekkür eden Ceballos, eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un bu müzakerecilerle yaptığı sözleşmenin 3 Ağustos'ta sona erdiğini ve dolayısıyla barış masasındaki görevlerinin teknik olarak bittiği Küba'dan ayrılacaklarını açıkladı.

ELN ile durdurulan müzakerelerin yeniden başlamasının bu örgütün insan kaçırmaya ve suç işlemeye son vermesiyle mümkün olduğunu belirten Ceballos, bu şartlar sağlandığı zaman yeni bir müzakere heyetinin belirleneceğini duyurdu.