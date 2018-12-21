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Kolombiya ile Venezuela'dan karşılıklı sınır dışı kararları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 04:07 | Son Güncelleme

Kolombiya'nın, ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesi ile Venezuela'nın büyükelçiliğinden bir görevliyi sınır dışı etmesine, Venezuela da aynı şekilde yanıt verdi

BOGOTA (AA) - Kolombiya, Venezuela'nın Bogota Büyükelçiliğinde çalışan bir kişiyi sınır dışı etti. Venezuela da buna cevap olarak bir diplomata, ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdi.

Kolombiya, Venezuela'nın Bogota Büyükelçiliğinin idari işler biriminde görev yapan ve Kolombiyalı eski bir kongre üyesinin eşi olan Carlos Manuel Pino Garcia'yı "ulusal güvenliği tehdit ettiği" gerekçesiyle sınır dışı etti.

Venezuela ise komşusunun bu adımına aynı şekilde karşılık vererek Kolombiya'nın Caracas Büyükelçiliğindeki diplomatlardan Juan Carlos Perez Villamizar'ın, akreditasyonunda eksiklikler olduğu gerekçesiyle 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Kolombiya basınında da bilhassa sınır dışı edilen Garcia hakkında, güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberler yer aldı.

Garcia'nın bu ülkedeki öğrenci protestoları ve Venezuelalı göçmenlerin kaldığı yerlerde bulunduğu iddia edildi.

Kolombiya göçmenlik idaresi Migracion Colombia'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılında bin 100 Venezuelalının bu ülkeden sınır dışı edildiği bilgisi paylaşıldı.

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kolombiya Sınır Dışı Venezuela

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