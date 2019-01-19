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Kolombiya, Küba'dan ELN müzakerecilerini tutuklamasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 05:59 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Duque: "Küba’dan bugün, topraklarında bulunan bu teröristlerin (müzakere heyeti) yakalanması için gerekli işlemleri yapmalarını ve Kolombiya polisine teslim etmelerini istedik"

BOGOTA (AA) - Kolombiya, iki gün önce düzenlenen ve 21 kişinin öldüğü terör saldırısının sorumlusu silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) Küba'da bulunan (üst düzey isimler) müzakere heyetinin, bu ülke otoriteleri tarafından yakalanmasını istedi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'dan tüm Kolombiyalılara seslendiği konuşmasında, kentin güneyindeki General Santander Polis Okulunu hedef alan bombalı araç saldırısı ve yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terör eylemini düzenleyen Jose Aldemar Rojas Rodriguez'in ELN mensubu olduğunun tespit edildiğini hatırlatan Duque, hükümetin, (bir süredir askıda olan) müzakereler dolayısıyla, ELN'nin üst düzey isimleri için dondurduğu yakalama kararını yeniden devreye aldıklarını duyurdu.

Duque, "Onların Küba'da bulunmalarına olanak sağlayan şartları yürürlükten kaldırdım. Bu, ELN'nin üst düzey isimlerine devlet tarafından sunulan bütün imkanların derhal sona erdirilmesini ve INTERPOL tarafından yeniden kırmızı bültenle aranmaları anlamına geliyor." diye konuştu.

Küba'ya, terör saldırısı sonrası gösterdiği dayanışma için müteşekkir olduklarını dile getiren Devlet Başkanı Duque, "Küba'dan bugün, topraklarında bulunan bu teröristlerin yakalanması için gerekli işlemleri yapmalarını ve Kolombiya polisine teslim etmelerini istedik." dedi.

Kolombiya’nın terör eylemi karşısında birçok hükümetin desteğini aldığına dikkati çeken Duque, "Bu terörist grubu takip etmek ve cezalandırmak için uluslararası destek aramaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Duque, ELN mensuplarını topraklarında barındıran "herhangi bir devlete karşı da suçlama yönelteceklerinin" altını çizerken, bir ülke ismi vermedi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, 4 Ocak'ta yayımladığı bir bilgi notunda Venezuela'ya topraklarında ELN varlığının bulunup bulunmadığının sözlü olarak sorulduğu bilgisini paylaşmıştı.

Casa de Narino'da bugün yapılan basın toplantısında da Savunma Bakanı Guillermo Botero'nun teröristin örgüt geçmişini anlatırken bir dönem Venezuela'daki ELN mensuplarına ve başka kişilere bomba eğitimi verdiğini söylemesi dikkati çekmişti.

- ELN ile müzakerelerin geleceği

Kolombiya’nın "müzakerecileri yakalama" talebine Küba'nın vereceği karşılık henüz bilinmiyor fakat ELN'nin bu ülkedeki müzakere heyeti için yakalama kararı çıkartmanın zaten bir süredir askıda olan barış görüşmelerini tamamen bitirmek anlamına gelebileceği belirtiliyor.

Kolombiya'da hükümetlerin silahlı örgütlerle müzakere edebilmelerini, örgütlerin de müzakere heyetlerini bağımsız bir şekilde belirlemelerine imkan sağlayan kanunlar bulunuyor.

Hükümet ve ELN arasındaki müzakereler eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve bilhassa örgütün eylemleri nedeniyle birçok kez kesilmişti.

Ekvador'un başkenti Quito'da iki yıl önce başlayan müzakereler, bu ülkenin yanı sıra Brezilya, Şili, Küba, Norveç ile Venezuela'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yapılıyordu.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen unsurlarının 2'si gazeteci 3 Ekvador vatandaşını kaçırıp infaz etmesi ve sonrasında iki ülke arasında oluşan gerginlikten ötürü ülkesini Kolombiya-ELN müzakerelerinin gözlemcilik ve garantörlüğünden çekmişti.

Moreno'nun bu kararı sonrası Küba'nın başkenti Havana'ya taşınan müzakereler, örgütün elinde tuttuğu rehineler dolayısıyla Duque'nin göreve başlamasıyla dondurulmuştu. Ivan Duque, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için birçok kez örgüte suç işlemeyi ve rehineleri bırakması çağrısında bulunmuştu.

- Saldırı ile ilgili yakalanan kişi

Öte yandan Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez'in dünkü basın toplantısında, saldırı ile ilgili yakalandığını duyurduğu Ricardo Andres Carvajal Salgar adlı şüpheli, hakim karşısına çıkarılmak için başkentteki Paloquemao Adalet Kompleksi'ne getirildi.

Salgar, Plaquemao Adalet Kompleksine getirilişinde gazetecilere seslenerek, masum olduğunu öne sürdü.

Martinez, Salgar'ın saldırı ile ilişkisi olduğunu kabul ettiği telefon konuşmaları sonucu yakalandığını ve evinde de örgütsel deliller ele geçirildiğini duyurmuştu.

- Saldırı

Kolombiya'nın başkenti Bogota, perşembe günü son yılların en kanlı saldırısına sahne olmuş, 80 kilogram patlayıcı yüklü araç kentin güneyindeki General Santander Polis Okulunun içine kadar girmiş ve kız öğrencilerin bulunduğu yerleşkede infilak ettirilmişti.

ELN mensubu Jose Aldemar Rojas Rodriguez'in düzenlediği terör saldırısında, saldırganın da aralarında bulunduğu 21 kişi ölmüş, 88 kişi yaralanmıştı.

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Bogota'daki polis okuluna saldırı Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Kolombiya'daki terör saldırısı Küba Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN)

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