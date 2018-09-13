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Kolombiya müzakereler için ELN'nin tüm rehineleri bırakmasını istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 05:34 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Duque: - "Gerçek barış gönüllülüğü bugün özgürlüklerinden mahrum olan bütün rehinelerin serbest bırakılmasıyla başlar. ELN bu insanların durumlarını ve ne zaman eve döneceklerini düzgün bir şekilde açıklasın"

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, müzakerelerin başlaması için, silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) elindeki bütün rehineleri bırakması çağrısını yineledi.

Ülkesinin Pasto kentinde yargı mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada, bugün ELN'nin elindeki 6 rehineyi daha serbest bırakmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Duque, buna rağmen örgütle müzakerelerin yeniden başlamasının, ellerindeki rehinelerin tamamını serbest bırakmasına bağlı olduğunu vurguladı.

"Aşağılık bir şekilde rehin alınmaya katlanmış bu kişilerin evlerine dönmelerini kutluyorum." diyen Devlet Başkanı Duque, şöyle devam etti:

"Fakat bu ülkenin yargıçlarının önünde şunun altını çiziyorum: Eğer gerçek bir barış gönüllülüğü varsa hükümet de konuşmaya hazırdır. Lakin bu gerçek barış gönüllülüğü bugün özgürlüklerinden mahrum olan bütün rehinelerin serbest bırakılmasıyla başlar. ELN bu insanların durumlarını ve ne zaman eve döneceklerini düzgün bir şekilde açıklasın."

Duque, hükümetinin "bu silahlı grupla" barış inşa etmesinin ancak örgütün suç işlemeyi bırakmasıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Geçen hafta 3 rehineyi yetkililere teslim eden ELN, bugün de ağustos ayı başlarında Choco yönetim bölgesi kırsalında kaçırdığı 4'ü asker 6 sivili serbest bırakmıştı.

ELN'nin elinde halen 10'dan fazla rehine olduğu değerlendirilirken, hükümet bu rehinelerin tamamı serbest bırakılmadığı sürece herhangi bir müzakereciyi, bu örgütle eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlayan barış görüşmeleri için atamayacağını duyurmuştu.

Kolombiya'da ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakereler, geçen yıl Ekvador'un başkenti Quito'da başlamış, ardından bu ülkenin garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınmıştı.

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