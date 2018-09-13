Kolombiya müzakereler için ELN'nin tüm rehineleri bırakmasını istiyor

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, müzakerelerin başlaması için, silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) elindeki bütün rehineleri bırakması çağrısını yineledi.

Ülkesinin Pasto kentinde yargı mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada, bugün ELN'nin elindeki 6 rehineyi daha serbest bırakmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Duque, buna rağmen örgütle müzakerelerin yeniden başlamasının, ellerindeki rehinelerin tamamını serbest bırakmasına bağlı olduğunu vurguladı.

"Aşağılık bir şekilde rehin alınmaya katlanmış bu kişilerin evlerine dönmelerini kutluyorum." diyen Devlet Başkanı Duque, şöyle devam etti:

"Fakat bu ülkenin yargıçlarının önünde şunun altını çiziyorum: Eğer gerçek bir barış gönüllülüğü varsa hükümet de konuşmaya hazırdır. Lakin bu gerçek barış gönüllülüğü bugün özgürlüklerinden mahrum olan bütün rehinelerin serbest bırakılmasıyla başlar. ELN bu insanların durumlarını ve ne zaman eve döneceklerini düzgün bir şekilde açıklasın."

Duque, hükümetinin "bu silahlı grupla" barış inşa etmesinin ancak örgütün suç işlemeyi bırakmasıyla mümkün olduğunu vurguladı.