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Kolombiya polisi, Venezuelalıları engellemek için köprü söküyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 09:59 | Son Güncelleme

Kolombiya polisi, Venezuela sınırının yeniden açılmasıyla, kaçak göçü engellemek için, Venezuelalıların kurduğu derme çatma köprüleri yıkmaya başladı.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun sınırları açmasından sonra sadece ilk gün 34 bin Venezuelalı Kolombiya’ya geçmiş, Kolombiya’daki 40 bin kişi ise ülkesine geri dönmüştü.

Kolombiya polisi, Venezuela sınırının yeniden açılmasıyla, kaçak göçü engellemek için, Venezuelalıların kurduğu derme çatma köprüleri yıkmaya başladı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun sınırları açmasından sonra sadece ilk gün 34 bin Venezuelalı Kolombiya’ya geçmiş, Kolombiya’daki 40 bin kişi ise ülkesine geri dönmüştü. Kolombiya polisi, Venezuelalıların kurdukları derme çatma köprüleri sökerek kaçak geçişlerin önüne geçmeye çalışıyor. Polis, köprüleri sökmek için sınırdaki Simon Bolivar Köprüsü’nün yakınındaki Tachira Nehri’ne indi. Bu önlemin, Venezuela - Kolombiya sınırı tekrar açıldıktan sonra Venezuelaların göçmenlik kontrollerinden kaçmasını engelleme amaçlı olduğu bildirildi.
Kolombiyalı güvenlik güçleri, kendilerini gözetim altına alırken nehir kıyısındaki birçok insan ise “Geçmek istiyoruz!” diye isyan etti.
Nicolas Maduro, insani yardım adı altında yapılabilecek kaçakçılığı önlemek için Şubat ayında Kolombiya ile olan sınır kapılarını kapatılmasını emretmişti.

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