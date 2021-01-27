Kolombiya Savunma Bakanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettİ

Ölüm haberi Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque tarafından Twitter'dan duyuruldu. Duque mesajında Covid-19 ile mücadele eden 69 yaşındaki bakanın yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle hayata gözlerini yumduğunu aktardı.

Trujillo'nun 11 Ocak'ta Bogota Askeri Hastanesi'ne yatırılmış dört gün sonra da yoğun bakıma alınmıştı.

Trujillo'nun yerine bakan olarak eski ordu komutanı olan Fernando Navarro getirildi.

52 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Kolombiya'da şimdiye kadar iki milyondan fazla vaka görüldü ve 52 bin kişi hayatını kaybetti. Hükümet ülke sınırlarını 1 Mart'a kadar kapalı tutmaya devam edecek.



