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Kolombiya UNASUR'dan ayrılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 04:34 | Son Güncelleme

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ülkesinin, Venezuela'da yaşananlar karşısında sessiz kalmakla suçladığı Güney Amerika Uluslar Birliğinden (UNASUR) altı ay içinde ayrılacağını açıkladı

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Venezuela'da yaşananlara sessiz kaldığı için Güney Amerika Uluslar Birliğinden (UNASUR) altı ay içinde ayrılacağını duyurdu.

Duque, Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo ile birlikte Başkent Bogota'daki devlet başkanlığı sarayı Casa de Narino'da basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kolombiya'nın ayrılma kararının UNASUR'a bir mektupla iletildiği bilgisini paylaşan Duque, çıkışın altı ay içinde gerçekleşeceğini belirtti.

Ülkesinin, UNASUR'un üyesi olmaması gerektiğini uzun bir süreden beri söylediğini belirten Duque, çıkış kararının, UNASUR'un Venezuela'da yaşananlar karşısında sessiz kalması gerekçesiyle alındığını açıkladı.

Söz konusu organizasyonun Amerika kıtasındaki ülkeler arasındaki sistemi kırmak için kurulduğunu söyleyen Kolombiya'nın yeni Devlet Başkanı Duque, UNASUR'un Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun amaçlarına hizmet eden bir enstrüman olduğunu dile getirdi.

Ayrcıa Duque'nin, konuşmasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için "diktatör" ifadesini kullanması dikkati çekti.

UNASUR, Venezuela eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in teşvikiyle 2008'de ABD'nin bölgedeki etkisine karşı kurulmuştu.

- Kolombiya dahil 6 ülke nisanda üyeliklerini askıya almıştı

Nisan ayında UNASUR üyesi ülkeler arasında birliğe kimin liderlik edeceği konusunda anlaşmazlık yaşanmıştı.

Genel sekreter seçiminde ortaya çıkan bu anlaşmazlık neticesinde Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Paraguay ve Peru üyeliklerini askıya alma kararı vermişti.

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