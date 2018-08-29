Kolombiya UNASUR'dan ayrılıyor

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Venezuela'da yaşananlara sessiz kaldığı için Güney Amerika Uluslar Birliğinden (UNASUR) altı ay içinde ayrılacağını duyurdu.

Duque, Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo ile birlikte Başkent Bogota'daki devlet başkanlığı sarayı Casa de Narino'da basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kolombiya'nın ayrılma kararının UNASUR'a bir mektupla iletildiği bilgisini paylaşan Duque, çıkışın altı ay içinde gerçekleşeceğini belirtti.

Ülkesinin, UNASUR'un üyesi olmaması gerektiğini uzun bir süreden beri söylediğini belirten Duque, çıkış kararının, UNASUR'un Venezuela'da yaşananlar karşısında sessiz kalması gerekçesiyle alındığını açıkladı.

Söz konusu organizasyonun Amerika kıtasındaki ülkeler arasındaki sistemi kırmak için kurulduğunu söyleyen Kolombiya'nın yeni Devlet Başkanı Duque, UNASUR'un Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun amaçlarına hizmet eden bir enstrüman olduğunu dile getirdi.

Ayrcıa Duque'nin, konuşmasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için "diktatör" ifadesini kullanması dikkati çekti.