Kolombiya, Uruguay'a yenildi maç sonu ortalık savaş alanına döndü! Yıldız isim tribünde taraftar yumrukladı

Copa Amerika'da ilk finalist Arjantin olurken, yarı finalin diğer ayağında Kolombiya ile Uruguay karşı karşıya geldi.

Mücadele Kolombiya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken Copa Amerika'da finalin adı Arjantin-Kolombiya oldu. Oldukça gergin bir atmosferde geçen yarı final karşılaşmasının ardından yaşananlar ise adeta maçın önüne geçti.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından, Uruguaylı futbolcular ile Kolombiyalı futbolcular arasında saha içinde başlayan gerginlik tribünlere sıçrarken, Urugaylı futbolcular Kolombiyalı taraftarlarla kavga etti.

DARWIN NUNEZ TRİBÜNE ÇIKTI

Liverpool'un 25 yaşındaki golcüsü Darwin Nunez tribüne çıkarak Kolombiyalı taraftarları yumrukladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güney Amerika futbolunun yönetim organı CONMEBOL olayı soruşturduğunu açıkladı. Uruguay kaptanı Jose Maria Gimenez, oyuncuların ailelerini korumaya çalıştıklarını söyledi.

Gimenez, "Mikrofona konuşmamıza izin vermedikleri için sözünüzü kesmeden önce bir şey söylememe izin verin, neler olduğu hakkında bir şey söylememi istemiyorlar ama bu bir felaket. Lütfen dikkatli olun, ailelerimiz tribünde, yeni doğmuş küçük bebekler var. Bu bir felaketti; polis yoktu ve ailelerimizi korumak zorunda kaldık. Bu, çok fazla içki içen ve nasıl içileceğini bilmeyen iki ya da üç kişinin hatası." dedi.

İŞTE O ANLAR...

🥊Copa Amerika yarı finalinde Kolombiya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Uruguay'da Darwin Nunez, tribüne çıkıp Kolombiyalı taraftarla yumruklaştı. pic.twitter.com/cMJh3DIw32 — Mynet Spor (@mynetspor) July 11, 2024



