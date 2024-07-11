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  4. Kolombiya, Uruguay'a yenildi maç sonu ortalık savaş alanına döndü! Yıldız isim tribünde taraftar yumrukladı

Kolombiya, Uruguay'a yenildi maç sonu ortalık savaş alanına döndü! Yıldız isim tribünde taraftar yumrukladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.07.2024 09:16
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Copa Amerika yarı finalinde Kolombiya'ya 1-0 mağlup olan Uruguay turnuvaya veda ederken, maç sonu yaşananlar karşılaşmanın önüne geçti. Uruguaylı yıldız Darwin Nunez tribüne çıkarken, rakip taraftarları yumrukladı. Güney Amerika futbolunun yönetim organı CONMEBOL olayı soruşturduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Kolombiya, Uruguay'a yenildi maç sonu ortalık savaş alanına döndü! Yıldız isim tribünde taraftar yumrukladı

Copa Amerika'da ilk finalist Arjantin olurken, yarı finalin diğer ayağında Kolombiya ile Uruguay karşı karşıya geldi.

Mücadele Kolombiya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken Copa Amerika'da finalin adı Arjantin-Kolombiya oldu. Oldukça gergin bir atmosferde geçen yarı final karşılaşmasının ardından yaşananlar ise adeta maçın önüne geçti.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

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Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından, Uruguaylı futbolcular ile Kolombiyalı futbolcular arasında saha içinde başlayan gerginlik tribünlere sıçrarken, Urugaylı futbolcular Kolombiyalı taraftarlarla kavga etti.

DARWIN NUNEZ TRİBÜNE ÇIKTI

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Liverpool'un 25 yaşındaki golcüsü Darwin Nunez tribüne çıkarak Kolombiyalı taraftarları yumrukladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Güney Amerika futbolunun yönetim organı CONMEBOL olayı soruşturduğunu açıkladı. Uruguay kaptanı Jose Maria Gimenez, oyuncuların ailelerini korumaya çalıştıklarını söyledi.

Gimenez, "Mikrofona konuşmamıza izin vermedikleri için sözünüzü kesmeden önce bir şey söylememe izin verin, neler olduğu hakkında bir şey söylememi istemiyorlar ama bu bir felaket. Lütfen dikkatli olun, ailelerimiz tribünde, yeni doğmuş küçük bebekler var. Bu bir felaketti; polis yoktu ve ailelerimizi korumak zorunda kaldık. Bu, çok fazla içki içen ve nasıl içileceğini bilmeyen iki ya da üç kişinin hatası." dedi.

İŞTE O ANLAR...


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