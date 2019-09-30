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Kolombiya ve ABD’den Venezuela’ya İnsani Yardım Tatbikatı

30.09.2019 18:52 | Son Güncelleme

ABD ve Kolombiya askerleri, Kolombiya’nın Sucre bölgesindeki Covenas Deniz Kuvvetleri Eğitim Üssü’nde 30 Eylül-5 Ekim günleri arasında sürecek bir ortak askeri tatbikata başladı. Tatbikata ABD Deniz Piyadeleri ve Kolombiya Deniz Kuvvetleri’nden birlikler katılıyor

Kolombiya ve ABD’den Venezuela’ya İnsani Yardım Tatbikatı

ABD ve Kolombiya askerleri, Kolombiya’nın Sucre bölgesindeki Covenas Deniz Kuvvetleri Eğitim Üssü’nde 30 Eylül-5 Ekim günleri arasında sürecek bir ortak askeri tatbikata başladı. Tatbikata ABD Deniz Piyadeleri ve Kolombiya Deniz Kuvvetleri’nden birlikler katılıyor.

ABD’nin Kolombiya Büyükelçiliği, Güney Amerika Komutanlığı’na bağlı Deniz Piyadeleri Özel Amaçlı Hava Kuvvetleri Görev Gücü üyelerinin de tatbikata katılacağını ve eğitimde Kolombiya Deniz Kuvvetleri’yle “İnsani Yardım ve Afet Yardımı” provaları yapılacağını açıkladı. Geçan hafta Cuma günü ABD Deniz Piyadeleri tatbikat için Kolombiya’ya gelmişti.

Sözkonusu tatbikatın “insani yardım, muhabere ve hava operasyonları icra edilirken, operasyona katılan katılan siviller, deniz ve hava kuvvetlerinin birlikte hareket kabiliyetini” artırmak için tasarlandığı belirtiliyor.

Benzer operasyonlar 2016 yılında Haiti'de Matthew Kasırgası, 2017'de Karayipler'de María Kasırgası ve 2018 yılında da Guatemala’da Ateş Yanardağı’nın patlamasından sonra yürütülmüştü.

Kolombiya-Venezuela ilişkileri

Kolombiya, Venezuela’daki ekonomik politik krizden dolayı yaşanan göç dalgasından en fazla etkilenen ülke konumunda. Son beş yılda Kolombiya’ya göç eden 1,4 milyon Venezuelalı olduğu belirtiliyor ve iki ülke arasındaki ilişkiler de epey gergin.

Maduro hükümeti, Eylül başlarında olası Kolombiya saldırılarına karşı sınırda turuncu alarm ilan etmiş ve 18 gün boyunca sınırda askeri tatbikat düzenlemişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ise Maduro’yu Kolombiyalı terörist örgütleri korumakla ve diktatör olmakla itham ediyor.

Ağır ekonomik ve siyasi kriz yaşayan Venezuela’da şubat ayında, Kolombiya ve Brezilya sınırından ilaç ve gıda gibi insani yardım taşıyan kamyonlar ülkeye sokulmaya çalışılmış ancak Maduro hükümeti bunun ABD’nin Venezuela’ya müdahale etmek için yaptığı bir gösteri olduğunu iddia etmiş ve kamyonların ülkeye girmesine izin vermemişti.

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