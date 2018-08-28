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Kolombiya ve Peru'dan Venezuela'dan göçe karşı ortak tavır

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 22:40 | Son Güncelleme

İki ülke Venezuelalı göçmenler için ortak veri tabanı oluşturma kararı aldı

BOGOTA (AA) - Güney Amerika ülkeleri Kolombiya ve Peru, komşu Venezuela'daki ekonomik kriz sebebiyle ülkelerine yönelik göçmen akınına karşı ortak hareket etme kararı aldı.

İki ülke göçmenlik yetkilileri, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenledikleri iki günlük toplantının ardından yaptıkları açıklamada, göçmenler için ortak bir veri tabanı oluşturulmasını kararlaştırdı.

Kolombiya Göçmenlik Dairesi Direktörü Christian Kruger, ortak veri tabanıyla iki ülkenin Venezuelalıların iltica statüsü, sağlık ve sigorta durumlarına ilişkin bilgilerin paylaşılacağını belirtti.

Kruger, söz konusu bilgi paylaşımına son dönemde Venezuela'dan yoğun göç alan diğer ülkelerin de katılmasını beklediklerini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM), 2014 yılından bu yana yaklaşık 2,3 milyon Venezuelalının ülkesini terk ettiğini tahmin ediyor.

Kolombiyalı yetkililer, son 2 yılda Venezuela'dan 1 milyondan fazla kişinin göç ettiğine dikkati çekerken, Perulu yetkililer, halen ülkede 400 binden fazla Venezuelalı göçmenin bulunduğunu bildiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Amerika kolombiya Peru Venezuela Venezuelalı göçmenler

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