Kolombiya ve Venezuela’dan Sınıra Askeri Sevkiyat

Kolombiya'nın Venezuela ile sınır eyaleti Arauca'da iki gün önce FARC ve ELN gerillalarının çatışmalarında 23 kişinin ölmesi üzerine hem Kolombiya hem de Venezula sınıra asker yığınağı yapmaya başladı. Kolombiya Devlet Başkanı Duque, Maduro'nun Kolombiya'lı gerilla örgütlerini koruduğunu iddia ederken Venezuela ise Duque'yi suçluyor.

Kolombiyalı iki gerilla örgütü olan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri’nin (FARC) 2016 yılında silah bırakmasına karşı çıkarak silahlı mücadeleye devam kararı alan “Segunda Marquetalia” ile yine FARC kökenli 10. Cephe ve 28. Cephe grupları arasında yaşanan son silahlı çatışmalarda en az 24 kişi yaşamını yitirdi.

Cesetler Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki Arauca eyaletindeki farklı yerleşim birimlerinde tespit edildi ve insan hakları örgütleri yaklaşık 50 kişiden haber alınamadığını, çatışma bölgelerinde yaşayan birçok kişinin de evlerini terk ettiğini bildiriyor.

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano çatışmaların geçtiğimiz Pazar günü Venezuela’nın Apure eyaletinde “örgütler arasındaki çıkar çatışması” nedeniyle başladığını ve sonrasında da Kolombiya’ya da sıçradığını iddia etti.Kolombiya menşeili bu örgütlerin hem Kolombiya’da hem de Venezuela’da faaliyet gösterdiği ve bazı grupların uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık işlerine bulaştığı biliniyor.

VOA Türkçe’nin ulaştığı Kolombiya sınırında yaşayan Venezuelalılar da çatışmaların Pazar günü Venezuela tarafında başladığını doğruluyor. Ancak yerel kaynaklar Pazar günü Venezuela sınırları içinde saldırıya uğrayan ELN ve Segunda Marquetalia gerillalarının Kolombiya’da 10. Cephe ve 28. Cephe militanlarına intikam amaçlı baskın düzenlemiş olabileceğini belirtiyor.

İki ülke de sınıra asker gönderiyor

Çatışmalardan Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu suçlayan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque “Bu gruplar Venezuela topraklarında Maduro rejiminin rızası ve koruması altında faaliyet gösteriyor” açıklaması yaptı. Duque çatışmaların yaşandığı bölgeye en az iki tabur asker gönderileceğini duyurdu.

Kolombiyalı yetkililerin çatışmaların aslında Venezuela’da yaşandığı ancak cesetlerin Kolombiya tarafına taşındığı iddiasını araştırdıkları bildiriliyor.

Öte taraftan Venezuela İçişleri Bakanı Remigio Ceballos’tan Venezuela’nın silahlı grupları kabul etmediği ve “Bu grupların sayısını azaltmak ve etkisiz hale getirmek için mücadele edildiği” açıklaması geldi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Venezuela ordusunun Kolombiya sınırındaki güvenlik tedbirlerini ve alarm seviyesini arttırdıklarını sınırın karşı tarafından yapılacak her türlü sınır ihlaline anında yanıt vereceklerini ve cesetlerin bulunduğu Kolombiya’nın Arauca eyaletinde yaşayan bazı Kolombiyalılar’ın Venezuela’ya sığındığını söyledi.

Aralarında 2 bin 219 km sınır bulunan Kolombiya ve Venezuela arasındaki ilişkiler son yıllarda oldukça gergin. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque’nin kendisine düzenlenen suikast ve darbe girişimlerine karıştığını iddia ederken Duque ise Maduro’yu uyuşturucu ticaretine bulaşmakla ve terörizmi desteklemekle suçluyor.

