Kolombiya-Venezuela Sınırı Yeniden Açıldı

Venezuela ile Kolombiya hükümetleri arasında yaşanan siyasi ve diplomatik gerilimlerin artmasıyla kapatılan sınırlar yaya geçişlerine yeniden açıldı. İki ülke yetkilileri bir süredir sınırların tekrar açılması için müzakereler yürütüyordu.

İki ülkeyi birbirine bağlayan en önemli geçiş noktası olan Uluslararası Simon Bolivar Köprüsü, Venezuela muhalefetinin iktidardaki Nicolas Maduro hükümetinin izni olmamasına rağmen ülkeye Kolombiya üzerinden insani yardım sokmak istemesinin ardından Venezuela yetkilileri tarafından kapatılmıştı.

Pandemi öncesi günde 50 binden fazla Venezuelalı'nın giriş-çıkış yaptığı köprü, 06:00 ila 20:00 arası açık tutulacak. Kolombiyalı yetkililer bir süredir kullanılmayan köprüde gerekli bakım onarım çalışmaları yapıldıktan sonra ticari ilişkilerin de başlayacağını açıkladı.

Venezuelalı her 3 göçmenden biri Kolombiya’ya gidiyor

Ekonomisi 2013 yılından bu yana yaklaşık yüzde 90 küçülen Venezuela’da yaşanan krizin yol açtığı sonuçlarından biri de yurtdışına göç oldu. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) raporlarına göre 2015 yılından bu yana sosyoekonomik sorunlardan dolayı göç etmek zorunda kalan 5,9 milyon Venezuelalının en fazla tercih ettiği ülke Kolombiya oldu.

Kolombiya Göçmen Bürosu Ağustos ayı verilerine göre ülkede 1 milyon 842 bin 390 Venezuelalı bulunuyor. 2016 yılında toplamda sadece 53 bin Venezuelalı göçmenin bulunduğu Kolombiya, Venezuela’da yaşanan sosyoekonomik krizin bölgesel etkilerinin en sert yaşandığı ülkeler arasında gösteriliyor.

Aralarında 2 bin 219 km sınır bulunan iki ülke arasında geçişlerin çoğu yasadışı yollardan yapılıyor. Göçmen bürosu yetkilileri bu yıl sınırların kapalı olmasına ve pandemiden dolayı uygulanan özel tedbirlere rağmen yılın ilk 8 ayında 99 bin 463 Venezuelalı'nın Kolombiya’ya ulaştığını belirtiyor.

Dünyanın en yüksek enflasyonunun yaşandığı, asgari ücretin ayda 3 doların altına düştüğü Venezuela’da, çareyi yurtdışına gitmekte bulan birçok kişinin Kolombiya’ya yasadışı yollardan geçmek için paramiliter gruplarla ilişkiye geçmek zorunda kaldığını bildiriliyor.

İnsan hakları örgütleri, Kolombiya sınırının açılmasını, Venezuelalılar'a insan kaçakçılığı, uyuşturucu ve kadın ticareti gibi her türden suça bulaşmış çetelerle ilişkiye girmek zorunda kalmadan güvenli ve yasal bir şekilde sınırı geçebilme olanağı sağladığı için olumlu karşılıyor.

Fundaredes adlı Venezuelalı insan hakları örgütü, Venezuela’nın sınır eyaletlerinde yılın ilk 9 ayında sadece kendi kayıtlarına göre 742 cinayet işlendiğini ve 248 kişi hakkında da kayıp duyurusunda bulunulduğunu, gerçek rakamların bundan çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

