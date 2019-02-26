Kolombiya-Venezuela sınırında yaşanan gelişmeler

CUCUTA (AA) - Venezuelalılar, Kolombiya sınırının kapanması nedeniyle geçişlerde yasa dışı olarak patika yolları kullanmaya başladı.

Venezuela muhalefetinin ABD’nin yolladığı “insani yardım” malzemelerini 23 Şubat’ta Kolombiya üzerinden ülkelerine sokma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından çıkan olaylar ve Venezuela tarafının diplomatik ilişkileri tamamen kesmesi, iki ülke arasında gidip gelen Venezuelalıların günlük hayatını iyice zorlaştırdı.

Eğitim, ticaret ya da günlük ihtiyaçlarını karşılamak için Kolombiya tarafına geçmesi gereken birçok Venezuelalı, silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ve “trocha” olarak adlandırılan paralel patikaları kullanarak Cucuta ya da diğer kentlere ulaşmaya çalışıyor.

- Sınırda durum sakin

Venezuelalıları “trocha”lara mahkum eden olayların yaşandığı Cucuta kentindeki Simon Bolivar ve Francisco de Paula Santander köprülerinde ise durum çok büyük oranda sakinleşti.

Simon Bolivar köprüsünde birkaç gündür olay çıkaran bazıları maskeli yaklaşık 20 kişi taş ve molotofkokteyli atmak yerine hurdalarını satmak için köprüde yanan tankeri parçaladı. Köprünün her iki ülkenin güvenlik güçlerinin arasında kalan bölümüne halatla tırmanan grup buradaki cam ve pet şişelerin yanı sıra yanan araçtan kalan parçaları satmak üzere topladı.