HABER

Kolombiya, Venezuelalılar konusunda uluslararası iş birliği arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 02:04 | Son Güncelleme

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo: - "Ülkemiz, Venezuela'dan gelen göç dalgasını tek başına omuzlamaya hazır değil. Kolombiya bu duruma tek başına dayanamaz"

BOGOTA (AA) - Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, ülkesinin Venezuelalı göçünü tek başına omuzlamaya hazır olmadığını söyledi.

Kolombiya, ülkelerindeki siyasi ve ekonomik belirsizliklerden dolayı göç eden Venezuelalılar konusunda bölgesel ve uluslararası iş birliği aramaya devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Trujillo, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro'nun ülkesine bu hususta yaptığı ziyaret öncesi katıldığı Caracol Radio'daki programında, Kolombiya'daki Venezuelalılar konusunda açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin, Venezuela'dan gelen göç dalgasını tek başına omuzlamaya hazır olmadığını söyleyen Trujillo, "Kolombiya bu duruma tek başına dayanamaz. Bizler (Venezuelalıları ağırlamak için) çok büyük bir çaba harcamaktayız ve buna da devam edeceğiz fakat kriz, bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir büyüklüğe sahip." dedi.

Trujillo, bu krizle başa çıkılabilmesi için çok taraflı bir uluslararası fon oluşturulması ve Birleşmiş Milletler'in (BM) bir kişiyi yetkilendirmesi gerektiğini belirtti.

Bu arada, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de ülkesinin OAS Daimi Temsilciliğine getirdiği Alejandro Ordonez'in yemin töreninde bu konuyla ilgili değerlendirme yaptı.

Duque, Venezuelalı göçünün tüm Latin Amerika'da yaşandığını ve bu krizle ilgili tartışmada OAS'nin liderlik yapması gerektiğini vurguladı.

Devlet Başkanı Duque ile ülkenin kuzeyindeki Cartagena kentinde bir araya gelmesi beklenen OAS Genel Sekreteri Almagro'nun ayrıca Dışişleri Bakanı Trujillo ile sınır bölgesine bir ziyaret gerçekleştireceği değerlendiriliyor.

PARTNERBizi çekmeyinBizi çekmeyin
Çanakkale Boğazı'nda hareketli dakikalar! Kontrolden çıkan gemi sürüklendiÇanakkale Boğazı'nda hareketli dakikalar! Kontrolden çıkan gemi sürüklendi
Son dakika! Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı varSon dakika! Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) kolombiya Luis Almagro

En Çok Okunan Haberler

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları

KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Nihat Doğan'ın evinde alıkoyduğu iddia edilen iki kızın ailesi şikayetlerinden vazgeçti!

Nihat Doğan'ın evinde alıkoyduğu iddia edilen iki kızın ailesi şikayetlerinden vazgeçti!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Trump, ‘seçimlere müdahale’den sorumlu ülkelere yönelik yaptırım kararnamesine imza attı

Trump, ‘seçimlere müdahale’den sorumlu ülkelere yönelik yaptırım kararnamesine imza attı

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale Boğazı'nda hareketli dakikalar! Kontrolden çıkan gemi sürüklendi

Çanakkale Boğazı'nda hareketli dakikalar! Kontrolden çıkan gemi sürüklendi

Son dakika! Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika! Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı ortalık karıştı! Önce yangın sonra kavga

Gece yarısı ortalık karıştı! Önce yangın sonra kavga

İstanbul Ataşehir'de sokakta bir poşet içerisinde 2 el bombası bulundu!

İstanbul Ataşehir'de sokakta bir poşet içerisinde 2 el bombası bulundu!

Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda MİT ve polisten ortak operasyon! PKK şüphelisi operasyonla yakalandı!

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda MİT ve polisten ortak operasyon! PKK şüphelisi operasyonla yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.