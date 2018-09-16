Kolombiya'da 15 yaşındaki kızı kaçıran ELN’ye Başkan Duque'den tepki

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, halen 10'dan fazla kişiyi rehin tuttuğu değerlendirilen silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) bu kez 15 yaşında bir kızı kaçırmasına sert tepki göstererek, "Bu bir korkaklık göstergesi ve namussuzluktur." ifadesini kullandı.

Bu ay rehinelerin 9’unu serbest bırakan fakat hükümetin, tüm rehinelerin serbest kalmamasından ötürü barış görüşmelerine başlamadığı ELN, bir kişiyi daha rehin aldı.

Örgüt, ülkenin batısında, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Choco yönetim bölgesi kırsalında yaşayan Orpua yerlilerine mensup 15 yaşındaki bir kızı "muhbir" olduğu gerekçesiyle kaçırdı.

Quindio yönetim bölgesinde katıldığı bir etkinlikle konuşan ve ELN'ye sert tepki gösteren Devlet Başkanı Duque, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı rehineleri serbest bıraktıktan sonra tutup 15 yaşındaki bir kız çocuğunu 'muhbir' diye kaçırmak bir korkaklık göstergesi ve bir namussuzluktur. Rehin alma eylemlerinin bir siyasi baskı aracı olarak kullanılmasını tüm Kolombiyalılar olarak reddediyoruz ve asla kabul etmeyeceğiz."