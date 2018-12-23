Kolombiya'da 180 metre derinlikteki Tuz Katedrali

ZIPAQUIRA (AA) - Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın 40 kilometre kuzeyindeki Zipaquira kentinde 180 metre derinlikte eski bir tuz madenine inşa edilmiş Zipaquira Tuz Katedrali'ni her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor. Büyük kaya tuzu rezervinin 1800'lerin başında bir Alman tarafından keşfedilmesinin ardından yıllar içinde maden sahası haline gelen Zipaquira, İspanyolların sömürge döneminden önce Muisca halkının alışverişlerde kullanmak üzere kendi yöntemleriyle kaya tuzu çıkardığı bir bölge olarak biliyor. - İlk katedral güvenlik nedeniyle kapatıldı Zipaquira Tuz Katedrali'nin geçmişi ise madencilerin, Hz. Meryem ve diğer Katolik figürleri işledikleri galerilerde günlük ibadetlerini yaptığı 1930'lu yılların öncelerine dayanıyor. Bölgeye bir katedral yapılması fikri de 1932'de bu madencileri görüp etkilenen Kolombiya Merkez Bankası Başkanı Luis Angel Arango tarafından ortaya atıldı. Dönemin Devlet Başkanı Laureano Gomez'in desteklediği proje hayata geçirilince güvenlik nedeniyle artık kullanılmayan eski madene yapılan ilk Tuz Katedrali 1954'te ibadete açıldı.

- 180 metre derinlikte ve iki madenin arasında Bugünkü Tuz Katedrali ise güvenlik nedeniyle kapatılan eski katedralin ve madenin altında, halen çalışır durumda olan başka bir madenin ise üzerinde, 180 metre derinlikte inşa edilerek 1995'te hizmete girdi. Yetkililerin AA muhabirine verdiği bilgilere göre, geçen yıl 600 bin kişinin ziyaret ettiği Tuz Katedrali'nin bu yılki ziyaretçi sayısının daha yüksek olması bekleniyor. Ziyaretçilerin yüzde 33'ünü oluşturan yabancılar içinde ABD, Brezilya, Dominik ve Fransa'dan gelen turistler başı çekiyor. Katedralde, demir kemerlerle desteklenen ve ağır bir gaz kokusunun yüze vurduğu giriş kısmının hemen ilerisinde, alfabetik sırayla bütün devletlerin bayraklarıyla aydınlatılan yüksek tavanlı bir bölüme geçiliyor. Yüzeye yakınlığından ötürü çok sağlam olmayan bu kısmın duvarlarına yerleştirilmiş, yaklaşık 120 yılda petrifikasyon süreciyle tuzu emerek taşa dönüşmesi beklenen ağaç destekler dikkati çekiyor. "Maden olduğu unutulmasın diye" fazla aydınlatılmayan Tuz Katedrali'nde, Katolik inancına göre, Hz. İsa'nın çarmıha gerilme sürecinin canlandırıldığı 14 durak için geçmişte kullanılan büyük galerilere ek küçük bölmelerin de kazıldığı görülüyor.