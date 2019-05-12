Kolombiya’da 2019’da 51 İnsan Hakları Savunucusu Öldürüldü

Kolombiya’da topluluk liderleri, Afrika kökenli Kolombiyalılar, yerli halk, çevreciler, gazeteciler, kadın hakları savunucuları, siyasetçiler dahil olmak üzere çok çeşitli aktivistlerin de hedef alındığı kaydedildi.

OHCHR bu yılın başından bu yana onlarca insan hakları savunucusunun öldürüldüğünü tespit ettiklerini belirterek, bu durumu giderek korkunçlaşan bir eğilim olarak değerlendirirdi.

OHCHR, insan hakları savunucularına yönelik bu suçları işleyen kişilerin bir çoğunun cezasız kalması nedeniyle, önümüzdeki dönemlerde saldırıların tehlikeli bir şekilde artacağı endişesini taşıdıklarını açıkladı.

BM İnsan Hakları Dairesi (OHCHR), Kolombiya’da son dönemde insan hakları savunuculara yönelik cinayet, taciz ve tehditlerin sayısının çarpıcı bir şekilde arttığını, 2019 yılında ülkede 51 insan hakları savunucusunun öldürüldüğü açıklandı.

Bu durumu çok yakından takip ettiklerini belirten Colville, “ Kolombiya’da 2018 yılında 115 insan hakları savunucusu öldürülmüştü. 2019 yılında da bu olumsuz eğilim yoğunlaşarak devam ediyor” dedi.

Sözcü Colville, Kolombiya’da insan hakları savunucularına yönelik cinayet ve saldırıların özellikle temel sosyal hizmetlerden yoksun kalan, yüksek düzeyde yoksulluk içerisinde yaşayan ve yasadışı silahlı suç gruplarının yoğunlukla bulunduğu ülkenin kırsal alanlarda yaşayanlar arasında meydana geldiğini belirterek, “Bu bölgelerde damgalanmış olan hak savunucuları cinayet, saldırı, tehdit ve tacizlerin kurbanları oluyor. Bu sorunun çözümü için ülkenin kırsal alanındaki eşitsizlikler giderilmeli. Özellikle ekonomik, sosyal ve kültürel haklarda eşitsizliklerin tartışılmasına ve masaya yatırılıp ele alınmasına acilen ihtiyaç var” dedi.

FARC ile yapılan barış anlaşmasını destekleyen toplum liderleri hedefte

Öldürülen insan hakları savunucularının yüzde 70’inin toplum liderleri olduğu belirtildi. Toplum liderlerinin FARC gerillalarıyla 2016 yılında yapılan barış anlaşmasını ve aralarında toprak reformu gibi bazı kararları destekledikleri için hedef haline geldikleri belirtildi.