HABER

Kolombiya’da 4 general yolsuzluk yüzünden görevden alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 13:06 | Son Güncelleme

Kolombiya Savunma Bakanlığı, medya tarafından ortaya çıkarılan yolsuzluk skandalının ardından 4 generalin görevden alındığını açıkladı.Kolombiya basını, ordudaki bir grup komutanın silah taşıma yetkisi olmayan kişilere silah taşıma ve güvenlik hizmeti verdiğini ve orduyla iş yapan kurumlardan para talep ettiğini ortaya çıkarmıştı.

Kolombiya Savunma Bakanlığı, medya tarafından ortaya çıkarılan yolsuzluk skandalının ardından 4 generalin görevden alındığını açıkladı.
Kolombiya basını, ordudaki bir grup komutanın silah taşıma yetkisi olmayan kişilere silah taşıma ve güvenlik hizmeti verdiğini ve orduyla iş yapan kurumlardan para talep ettiğini ortaya çıkarmıştı. Kolombiya Savunma Bakanlığı, yapılan soruşturma kapsamında 4 generalin görevden alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Milli hükümet, takdir yetkisini kullanarak Genelkurmay İkinci Komutanı General Adelmo Fajardo Hernandez, Hava Taarruz Kuvvetleri Komutanı General Juan Vicente Trujillo Munoz, Uygulama ve İstikrar Dairesi Başkanı General Francisco Javier Cruz Ricci ve Ortak Planlama ve Dönüşüm Dairesi Başkanı General Cesar Augusto Parra Leon’un görevlerinden el çektirilmesine karar verilmiştir” denildi.
Duyurunun General Jorge Romero’nun yolsuzluk haberinden hemen sonra emekliye ayrılmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Kolombiya Başsavcılığı, ordudaki yolsuzluk şebekesinin bir parçası olduğu iddiasıyla karşı karşıya olan Generaller Adelmo Fajardo, Jorge Romero ve Eduardo Quiron hakkında ön soruşturma başlattı. Başsavcılık, Semana dergisi tarafından yapılan haberin doğruluğunu belirlemeye çalışıyor. İddiaya göre ordu içinde iş adamlarına silah taşıma yetkisi veren ve güvenlik hizmeti sağlayan ve bundan maddi kazanç elde eden bir yolsuzluk şebekesi bulunuyor. Ayrıca yurt dışı gezilerine katılan üst düzey askeri yetkililerin ailelerinin giderlerinin ordu tarafından karşılanması iddiaları hakkındaki araştırmalar da devam ediyor.
Geçtiğimiz Mayıs ayında Kolombiya’da ordu mensupları hakkında bilgi veren kişilere 100 milyon peso (yaklaşık 30 bin dolar) verildiği iddialarına ilişkin haberler çıkmıştı. Bu iddia orduda yer alan üst düzey yetkililerin yargısız infazlara veya yanlış bilgilere dayanarak ceza alabilecekleri iddiasını gündeme getirmişti. 2002-2008 yılları arasında sağcı Alvaro Uribe hükümeti sırasında ise ordu, teröristleri yargısız infaz ettiği suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Ordu üyelerinin bu süreçte pek çok fayda sağladığı daha sonraki yıllarda ortaya çıktı.

PARTNERÜnlü modacının mayosu olay oldu!Ünlü modacının mayosu olay oldu!
İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti
Pençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbePençe Harekatı’nda teröristlere büyük darbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

Kayınbabası kullanıyordu... Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi

Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi!

Duş almak için yataktan kalkıp intihar etti

Avcılar'da intihar! Haberi alan gözyaşına boğuldu

Beyoğlu’nda 22 yaşında erkek cesedi bulundu

Beyoğlu'nda şüpheli ölüm

Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı

Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı

Trabzon'da Kuzey Iraklı turistin elindeki bayrağı görünce tepki gösterip saldırdılar

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.