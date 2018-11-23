İnsan hakları örgütleri, ekonomik krizden kaçan Venezuelalıların suç şebekelerinin ağına düştüğüne dikkat çekiyor.Kolombiya'da göçmen kadınları esir alıp fuhuşa zorlayan bir çeteye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yetkililer, "21'inci yüzyıl seks köleliği çetesi" olarak tanımladıkları suç şebekesinin Venezuelalı kadınları sınır kenti Cucuta'da alıkoyduğunu belirtti.

Çetenin Cucuta'dan Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya götürdüğü kadınların ellerindeki belgeleri de zorla aldığı açıklandı. Yetkililerin açıklamalarına göre, kadınlar daha sonra ise bu ulaşım masrafları bahane edilerek 20 gün boyunca fuhuşa zorlandı.

Başsavcı Nestor Martinez, kadınlara günde sadece 15 dakika özgürlük tanındığını ve geç dönmeleri hâlinde cezalandırıldıklarını söyledi. Hamile kalan kadınlara ise çete tarafından tutulan doktor görünümlü bir kişi tarafından kürtaj yapıldığını belirterek, "Tamamen rezil bir durum" ifadesini kullandı.

Martinez, kadınların daha önce kurtarılabileceğini ancak Kolombiya göçmen bürosundan bir memurun çeteyi baskından haberdar etmesi nedeniyle operasyonu ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi. Başsavcı, ismini açıklamadığı memurun 24 saat içinde adalete teslim edileceğine dair söz verdi.