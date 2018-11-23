HABER

Kolombiya'da 40 Venezuelalı "seks köleliğinden" kurtarıldı

23.11.2018 13:51 | Son Güncelleme

Kolombiya'da "seks kölesi" olarak kullanılan 40'ı aşkın Venezuelalı kadın bir çetenin elinden kurtarıldı.

Kolombiya'da 40 Venezuelalı "seks köleliğinden" kurtarıldı

İnsan hakları örgütleri, ekonomik krizden kaçan Venezuelalıların suç şebekelerinin ağına düştüğüne dikkat çekiyor.Kolombiya'da göçmen kadınları esir alıp fuhuşa zorlayan bir çeteye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yetkililer, "21'inci yüzyıl seks köleliği çetesi" olarak tanımladıkları suç şebekesinin Venezuelalı kadınları sınır kenti Cucuta'da alıkoyduğunu belirtti.

Çetenin Cucuta'dan Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya götürdüğü kadınların ellerindeki belgeleri de zorla aldığı açıklandı. Yetkililerin açıklamalarına göre, kadınlar daha sonra ise bu ulaşım masrafları bahane edilerek 20 gün boyunca fuhuşa zorlandı.

Başsavcı Nestor Martinez, kadınlara günde sadece 15 dakika özgürlük tanındığını ve geç dönmeleri hâlinde cezalandırıldıklarını söyledi. Hamile kalan kadınlara ise çete tarafından tutulan doktor görünümlü bir kişi tarafından kürtaj yapıldığını belirterek, "Tamamen rezil bir durum" ifadesini kullandı.

Martinez, kadınların daha önce kurtarılabileceğini ancak Kolombiya göçmen bürosundan bir memurun çeteyi baskından haberdar etmesi nedeniyle operasyonu ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi. Başsavcı, ismini açıklamadığı memurun 24 saat içinde adalete teslim edileceğine dair söz verdi.

Kimliklerini kilitliyorlar

Üst düzey güvenlik yetkilisi Jairo Garcia, kadınların birçoğunun para ve yemek vaadiyle kandırılarak çetenin ağına düşürüldüğünü belirtti. Garcia, "Kadınlara her şeyin iyi olacağını söylüyorlar. Bogota'ya vardıklarında da kimliklerine el koyup kilitliyorlar" dedi.

Kadınların kurtarılması için yapılan baskın, insan kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen ve şu ana kadar 144 kişi gözaltına alınan daha büyük bir operasyon kapsamında düzenlendi.

Tablo endişe verici

Hak örgütleri, özellikle Venezuela'dan diğer ülkelere doğru artan göç nedeniyle bölgede insan kaçakçılığının daha da yaygınlaşmasından duydukları endişeyi sıklıkla dile getiriyor. Ülkelerindeki ekonomik kriz nedeniyle yurt dışına kaçan Venezuelalı birçok kadın, gittiği ülkede kendini fuhuş çetelerinin elinde buluyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, son yıllarda 3 milyonu aşkın Venezuelalı ülkesini terk etti. Söz konusu Venezuelalıların sığındığı ülkelerin başında ise Kolombiya geliyor.

AP/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERDünyanın en garip evcil hayvanlarıDünyanın en garip evcil hayvanları
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk yurt dışı gezisine çıktıSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk yurt dışı gezisine çıktı
Afganistan'da camiye bombalı saldırıAfganistan'da camiye bombalı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

İlginizi Çekebilir

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tecavüzcü haklı bulununca iç çamaşırlarıyla sokağa döküldüler!

Tecavüzcü haklı bulununca iç çamaşırlarıyla sokağa döküldüler!

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

Cemal Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan'a kim, ne kadar silah satıyor?

Cemal Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan'a kim, ne kadar silah satıyor?

Afganistan'da camiye bombalı saldırı

Afganistan'da camiye bombalı saldırı

Milletvekilinden küstah göçmen teklifi

Milletvekilinden küstah göçmen teklifi

Budist rahibin gay grup seks partisi olay yarattı!

Budist rahibin gay grup seks partisi olay yarattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.