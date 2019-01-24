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Kolombiya’da 5,4 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 06:54 | Son Güncelleme

Deprem başkent Bogota'da da hissedildi

CARACAS (AA) - Kolombiya’nın Santander yönetim bölgesinde 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kolombiya Jeoloji Servisi, Santander’e bağlı Zapatoca kasabasında yerel saatle 22.04’te 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Başkent Bogota’nın yanı sıra Bucaramanga ve çevredeki diğer yerleşim birimlerinde hissedilen depremin yerin 148 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bogota deprem kolombiya

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