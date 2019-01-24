Kolombiya’da 5,4 büyüklüğünde deprem

CARACAS (AA) - Kolombiya’nın Santander yönetim bölgesinde 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kolombiya Jeoloji Servisi, Santander’e bağlı Zapatoca kasabasında yerel saatle 22.04’te 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Başkent Bogota’nın yanı sıra Bucaramanga ve çevredeki diğer yerleşim birimlerinde hissedilen depremin yerin 148 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
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