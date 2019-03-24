Kolombiya'da 6 büyüklüğünde deprem

BOGOTA (AA) - Kolombiya’nın batısında Pasifik Okyanusu kıyısındaki yönetim bölgesi Valle del Cauca kırsalında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kolombiya Jeoloji Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel saatle 14.21’de (TSİ 22.21) merkez üssü Valle del Cauca'ya bağlı Versalles kasabası olan 6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yerin 124 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

Yerel basındaki haberlere göre depremde ölen ya da yaralanan olmazken Valle del Cauca yönetim bölgesi başkenti Cali’de bir apartmanın asansöründe 4 kişi mahsur kaldı.

