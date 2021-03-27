HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kolombiya’da bomba yüklü araçla saldırı: En az 16 yaralı

Kolombiya’da bomba yüklü araçla saldırı: En az 16 yaralı

27.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya’nın güneybatısındaki Cauca bölgesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu en az 16 kişi yaralandı.Kolombiya’da Cauca bölgesinde yer alan Corinto ilçesinde belediye binası yakınındaki bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Kolombiya’nın güneybatısındaki Cauca bölgesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu en az 16 kişi yaralandı.
Kolombiya’da Cauca bölgesinde yer alan Corinto ilçesinde belediye binası yakınındaki bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Patlamada 5’i sivil 11’i belediye çalışanı toplam 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayın "terör" saldırısı olduğu aktarıldı.
Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cauca’da meydana gelen olaylar nedeniyle Güvenlik Konseyi için Popayan’a (Cauca’nın başkenti) gidiyorum. Suça karşı ateşkes yapmayacağız. Uyuşturucu tacirlerinin halkı terörize etmesi kesinlikle müsaade edilmeyecek" ifadelerini kullandı. Bakan Molano, polise ve askeri kuvvetlere, saldırının failleri bulunana kadar dinlenmemeleri talimatı verdiğini belirtti.
FARC ile ordu arasında çatışmalar
Cauca polis departmanından sorumlu komutan Albay Jesus Enrique Quintero, "Bu eylemlere karşı koymak için ordu ile koordine içinde çalışıyoruz" dedi.
Ayrıca ülkenin bu bölgesinde son saatlerde Ulusal Ordu ile Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri’nin (FARC) üyeleri arasında çok sayıda çatışma olduğu bilgisi paylaşıldı.
Duque terör eylemini kınadı
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, terör saldırısını kınayarak Savunma Bakanı Molano ve diğer yetkililerin olay yerinde olduğunu ifade etti. Duque, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında, ”Terörizm korkakların silahıdır. Askeri liderliğe ve Savunma Bakanlığı’na bölgede hızlı bir şekilde var olma ve bu suçtan sorumlu olanları arama talimatı verdik. Terörle yüzleşmeye devam edeceğiz” dedi. Korona virüs salgınının ortasında tüm toplumu etkileyen bu tür terör eylemlerin ülkedeki barış düşmanlarının açık savaş ilanı olduğunu vurgulayan Duque, "Bu tür eylemlere başvuranlar ülkemizde barışın düşmanlarıdır. Kolombiya halkının düşmanlarıdır” diye konuştu.
Saldırının terörist lider Pedro Antonio Marn’in öldürülmesinin 13. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük bebeği evde yalnız bıraktı, 6 gün sonra döndü! Sonrası korkunçKüçük bebeği evde yalnız bıraktı, 6 gün sonra döndü! Sonrası korkunç
Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçtiYunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Diğer Haberler

Süveyş Kanalı’nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor

Dünyanın konuştuğu gemi bugün yüzdürülecek

Zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü! Kanada balon balığının peşine düştü

Zehri siyanürden 1200 kat yüksek! O ülke balon balığı peşinde

Dolandırıldığını söyleyip kendini ateşe vermişti! 'Dehşet' fotoğraftaki adam konuştu

O fotoğraftaki adam yıllar sonra konuştu

Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara ve İzmir ezan saatleri

Akşam ezanı kaçta okunuyor?

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 9, 10 ve 11'inci sınıflarda uzaktan eğitim kararı

Flaş karar! İlçede yüz yüze eğitime ara verildi

Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.